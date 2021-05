Hamilton nyerte az F1-es Portugál Nagydíjat Verstappen előtt!

A rajtot mindkét Mercedes és Verstappen is jól kapta el, de Carlos Sainz átugrotta Sergio Perezt, majd szokatlan helyen, a 11-as kanyarban Norris is elment Ocon mellett. A szokatlanul sima rajtot követően a dráma azonban már a második kör elején érkezett:

A remekül rajtoló Kimi Räikkönen saját csapattársának, Antonio Giovinazzinak ment neki a célegyenesben, miután alábecsülte a szélárnyék hatását, ami azonnal leszakította az első szárnyát, ami beszorult az autója alá. A finn versenye az első kanyar kavicságyában ért véget, a pályára kerülő törmelék miatt pedig be is kellett hívnia a biztonsági autót.

A versenyt csak szokatlanul későn, 5 körrel később indították újra, az újraindítást követően pedig Max Verstappen átugrotta Hamilton. Carlos Sainz csúnyán visszaesett, ezt kihasználva a Perezt a lágy gumikkal megelőző Norris pedig már a 4. helyen autózott.

Bottas az élen azonban nem tudott ellépni, és könnyedén felzárkózott rá Verstappen és Hamilton is. A 10. körben az utolsó kanyarban hibázott a kigyorsításon Verstappen, és a célegyenesben Hamilton vissza is előzte a DRS segítségével.

A holland pedig nem is tudta tartani ezt követően a két Mercedes tempóját, és kiesett a DRS nyitását lehetővé tevő 1 másodpercen kívülre, míg a 16. körben Sergio Perez vissza tudta előzni a közepesekkel a kissé visszaeső Lando Norrist.

A közepeseken a 17. helyről rajtoló Ricciardo a remek rajtját követően a 18. körben előzte meg Sebastian Vettelt, és jött fel a pontszerző 10. helyre. Valtteri Bottas 10 körig tudta maga mögött tartani Hamiltont, azonban a világbajnoki címvédő a 20. körben az első kanyarban a külső íven körbeautózta a csapattársát.

A kerékcserék sorát a Ferrari indította el Carlos Sainzcal: a spanyol a lágyakon rajtolt, és a 22. körben kapta meg a közepes gumikat, amire 1 körrel később reagálnia kellett a McLarennek is Norrisszal, de a brit pilóta megtartotta a pozícióját a korábbi csapattársával szemben a saját cseréjét követően.

A Ferrari azonban Charles Leclerc-rel merészet húzott: a közepeseken autózó monacóit már a 26. körben kihozták, ráadásul a kemény gumikat kapta meg. Bottas tempója eközben a második helyen már messze elmaradt Hamiltonétól, a brit 8 kör alatt 3 másodperces előnyt autózott ki, Max Verstappen legnagyobb bánatára, aki a DRS-sel sem tudott elmenni Bottas mellett, és 14 körrel később kénytelen volt feladni a támadási kísérletét.

A 36. körben az élmezőnyből elsőként Max Verstappen állt ki új kemény gumikért. Egy körrel később jött Bottas is, aki hasonlóan kemény gumikat kapott, és a pályán a holland elé jött ki, de Verstappen a már melegebb gumikat kihasználva a 4-es és az 5-ös kanyarban megelőzte a finnt.

A Mercedesnek reagálnia kellett, és 1 körrel később kereket cseréltek Hamiltonnál is. A brit előnye azonban elégségesnek bizonyult, és bőven Verstappen elé jött ki. A Mercedes azonban nem nyugodhatott meg, mivel így Sergio Perezt alternatív stratégiára tehette a Red Bull; a mexikóit továbbra sem hozták ki, így pedig lehetőséget teremtettek arra, hogy majd a lágyakat kapja meg.

A kerékcseréjét követően életre kelt az addig szépen lassan hátraeső Alpine is Esteban Ocon alatt. A keményekkel visszajött a 7. helyre, miután megelőzte Carlos Sainzot, akinek eddigre már problémái adódtak a közepes gumikkal, ezért a Ferrari meg is cserélte őt korábban Charles Leclerc-rel.

Sergio Perez életét az élen nagyon megkeserítette Nyikita Mazepin figyelmetlensége: az orosz versenyző nem vette figyelembe a neki lengetett kék zászlót, Pereznek pedig nagyot kellett fékeznie a 3-as kanyarban, blokkolva a kerekeit, hogy elkerülje a Haas versenyzőjét.

Sainzhoz hasonlóan Gasly is szenvedett a közepesekkel, így az 50. körben megelőzte őt a hátulról induló Ricciardo és Alonso is, akik a 9. helyért harcoltak, az 51. körben Alonso körbe is autózta az ausztrált, majd később Sainz mellett is elment, és feljött a 8. helyre. A spanyol végül egészen a 11. helyig csúszott vissza a verseny végére a több, mint 40 körös közepesekkel.

A Red Bull csak az 52. körben hozta ki Perezt a lágyakért, eddigre pedig már Hamilton is megelőzte. A 4. helyre kényelmesen visszaért, de egy 24 másodperces hátrányt kellett volna ledolgoznia Bottashoz képest, így a Red Bull nem tudott mást tenni, mint ráküldeni a leggyorsabb körre.

Az 55. körben volt egy meleg pillanata a Mercedesnek és Valtteri Bottasnak: az egyik kipufogószenzor meghibásodása miatt lelassult a finn, azonban a Mercedes hamar elhárította a problémát, és probléma nélkül folytathatta a Portugál Nagydíjat.

A verseny végén a legnagyobb csata a pályán Nicholas Latifi és Mick Schumacher között volt a 17. helyért, a kanadai egyik hibáját követően a német el is ment mellette. 3 körrel a verseny vége előtt a Mercedes még egyszer kihozta Bottast, miután nem tudta megelőzni Verstappent, erre pedig a Red Bull is kihozta Verstappent, hogy „megvédjék” a leggyorsabb körért járó 1 pontot.

Hamilton tehát végül több, mint 30 másodperces előnnyel nyert, a leggyorsabb kört pedig meg is autózta Verstappen, de mivel 4 kerékkel elhagyta a pályát, eltörölték a körét, így pedig az extra pontot végül Bottas kapta.