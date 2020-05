Hamilton: Nincs semmi előnye a szimulátorozásnak, de szeretek másokkal együtt játszani

Lewis Hamilton a Mercedes hivatalos YouTube csatornájára feltöltött videóinterjúban mesélt az izolációs időszakról, és szabadidejéről, ahol elárulta azt is, hogy végre van ideje idegennyelvet tanulnia.

„Nagyon meg akarok tanulni még egy nyelvet, mert nagyon kínosnak tartom, hogy csak egy nyelvet beszélek. Próbáltam csinálni egy online francia kurzust, ami 6 hetes, és naponta fél órát kéne csinálni. Amikor viszont belekezdek valamibe, azt maximálisan próbálom csinálni, ezért napi 2 órát ültem fölötte, és már a 4. napon a 4. hét anyagánál tartottam. Nagyon stresszes volt már, nem élveztem, abba is hagytam, de most próbálom ismét elkezdeni.”

Lewis beszélt a szimulátorozásról is:

„Érdekes, mert egyre többen csinálják, de engem nem foglalkoztat különösebben az otthoni vezetés. Azonban, a Gran Turismo és a Sony egy egész szettet küldött nekem. Úgy nőttem fel, hogy Gran Turismot játszottam, órákat töltöttem azzal, hogy megszerezzem a pénzt az autókra.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Volt ez a lehetősség, hogy döntsd meg a körömet, és most pedig magammal versenyzek, és próbálom a saját körömet megdönteni, és ez nagyon frusztráló volt, mert szerintem elég jó kört csináltam. De ezt leszámítva játszottam pl. Call of Duty-t Pierre-rel (Gasly) és Charles Leclerc-el is.”

Lewist szembesítették azzal is, hogy a saját világbajnoki autóját is vezetheti Gran Turismoban:

„Őszintén, ez az egyik legmenőbb dolog, ahogyan játszottam, és arra vártam, hogy egyszer talán a saját kocsim is ott legyen, de most, hogy itt vagyok, nem játszok Forma-1-es játékokkal, nem is tudom miért. Szerencsére most nem kellett megszereznem, mert kaptam kredtitet, hogy meg tudjam venni.”

„A szimulátorokról: én sosem, vagy csak nagyon ritkán vezetek. Nagyon nehéz ez szimulátorban, mert sosincs ott az a mozgás, az ülés sem mozog. Fejben próbálod mondani azt magadnak, hogy megy az autó, de nem érzékelsz semmilyen mozgást, ezért át kérne írnod gyakorlatilag a saját agyadat, és ezt nem szeretném csinálni, mert aztán visszaülünk az igaziba, ahol meg ennek a teljes ellentéte igaz. Én nem látom semmilyen előnyét a szimulátorozásnak.”

„Azonban a szórakozás része, ahol a barátaimmal, és olyan emberekkel játszhatok, akiket kedvelek, azt nagyon szeretem.”

