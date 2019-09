Hamilton nézetéből, ahogy Leclerc „félrerakja” Monzában

Charles Leclerc Belgium után Monzában is nyerni tudott, ami még különlegesebb lehetett számára, mint az első győzelme Spában, hiszen a Ferrari hazai publikuma előtt ünnepelhetett, ráadásul az első ferraris évében, miközben egy majdnem 10 éves negatív szériát szakított meg, mert azelőtt Fernando Alonso nyert a legendás alakulattal a helyszínen, még 2010-ben.

Leclerc igen bizarr és abszurd módon szerezte meg a pole-t szombaton, amit végül sikerült is győzelemre váltania, köszönhetően annak is, hogy nagyon keményen védekezett Lewis Hamilton ellen, aki más taktikán volt. A brit a lágyabb gumikkal próbálkozott, ami elsőre jó döntésnek bizonyult, de a Ferrari volt az, aki jól taktikázott.

Hamilton a futam előtt megkérdezte a csapatot a kemény keverék esetleges használatáról, de a Mercedes válasza határozott nem volt, mivel nem tudták, hogy a keverék milyen sebességre képes. Lágyabb gumi ide vagy oda, Hamiltonnak egy igazi lehetősége volt az előzésre, amivel azonban nem tudott élni, mert a társa több mint kemény volt.

Leclerc tisztában volt a helyzettel, és nem akarta kiengedni a kezei közül a győzelmet, amit Bahreinben, Bakuban, Ausztriában és Németországban is megszerezhetett volna. Charles igen agresszív volt, de az FIA csak figyelmeztetést adott neki, míg a futam után Hamilton azt mondta, ha ez a fajta versenyzés engedélyezett, akkor ő is be fog állni a sorba.