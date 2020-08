Hamilton: Nem Wolff jövője fogja meghatározni az enyémet!

A Mercedes csapatánál nemrég hosszabbították meg 2021 végéig Valtteri Bottas szerződését, Lewis Hamilton és a csapatfőnök Toto Wolff kontraktusa azonban év végén lejár. És míg a várakozások szerint Hamilton hosszabbítani fog a német istállóval, addig Wolff jövője már nem tűnik ennyire egyértelműnek.

Az osztrák esetében a Mercedesnél való folytatás sem tűnik biztosnak, de még az is kérdéses, hogy ha marad a csapatnál, milyen pozícióban folytatja. Sokat pletykálnak arról is, hogy az Aston Martinhoz igazolhat, amely márkánál már részvényes, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol a csapat tulajdonosával, Lawrence Strollal.

A 48 éves csapatvezető a Spanyol Nagydíj hétvégéjén is azt mondta, hogy még nem hozott döntést a jövőjével kapcsolatosan.

„Még nem döntöttem. Folyamatban vannak tárgyalások, amelyek pozitívak és amelyeket élvezek, és nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy távoznék. Nem ez a helyzet. Egyszerűen a megfontolás fázisában vagyok. Azon gondolkozom, milyen irányba tart az F1, mi történik a COVID-del, emellett személyes okokat is mérlegelek.”

„A feleségem, Susie jól érzi magát a Formula E-csapat élén, de ez azt is jelenti, hogy sokat van távol. Isten tudja, hány versenyen voltam már, és erre is gondolnom kell. Ola Kalleniusszal tárgyalok erről. Mindketten a legjobbat akarjuk a csapatnak, látni akarjuk, hogy a csapat továbbra is jól halad.”

„Nagyon élvezem a szerepemet, a tervem az, hogy folytatom, de soha nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy a nagyon jó helyett simán jóvá váljak.” – mondta Wolff.

A nagy kérdés pedig az, hogy Wolff döntése hatással lesz-e Hamilton jövőjére. A hatszoros világbajnok, aki ebből ötöt a Mercedes csapatával, Wolff irányítása alatt szerzett, még mindig nem írt alá 2021-re.

Egyes pletykák szerint Hamilton meg akarja várni, hogy Wolff hogyan dönt, mielőtt elkötelezné magát. A brit azonban cáfolta ezt:

„Emlékezni kell arra, hogy rengeteg ember van ebben a csapatban. Majdnem kétezer emberről van szó, vagy valami ilyesmi. És a csapat nem egy személyen múlik. Tehát nem ettől fog függeni, hogy maradok-e vagy sem.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Részese voltam annak, amit a csapat felépített. Az erő pedig magában a csapatban rejlik, nem csak egy személyben. Azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell tennie, ami a legjobb számára. Ami végül is a karrierjük és a boldogságuk szempontjából a legjobb.”

„Szerintem mindenkinek le kell ülnie, gondolkoznia kell egy kicsit, hogy kiértékeljék, mi a legjobb számukra a továbbiakban. Hogy mi illik leginkább hozzájuk, a családjuk életéhez, vagy a jövőbeli álmaikhoz.”

„Ebben az időszakban már rengeteg dolgot elértünk együtt. Remélem, hogy marad Toto, mert szórakoztató vele dolgozni és tárgyalni, szórakoztató volt megélni a jobb és a rosszabb pillanatokat egyaránt.”

„Tényleg nagyon hálás vagyok Totónak, és teljes mértékben támogatni fogom, bárhogyan is dönt a jövőjéről.” – mondta Hamilton.

