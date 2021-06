Hamilton: örülök, hogy rácáfolhattam a „találgatásokra”

A hétszeres világbajnok és csapata úgy érkezhetett meg Franciaországba, hogy ez a pálya végre jobban kedvezhet majd nekik, mint a korábbi két utcai helyszín. A hétvégét erősen is kezdték, de aztán a második szabadedzéstől a Red Bull vette magához a kezdeményezést.

Az időmérőt pedig Verstappen tudta megnyerni végül, mögötte Hamilton és Bottas jöttek be. A címvédő kemény hétvégének tartja eddig a mostanit. „Igazán nehéz napok ezek, főleg mentálisan, mert próbáljuk jó helyzetbe hozni az autónkat.”

„El sem hiszed, hogy mennyi változtatást hajtottunk végre az első edzés óta, mentünk körbe és körbe, de végül majdnem ugyanoda jutottunk vissza, ahonnan elindultunk. Nagyrészt elégedetlen voltam a kocsival, de a mérnökök csodás munkát végeztek.”

A hétvége megkezdése előtt a Mercedes versenyzőinél alvázcserét hajtottak végre, így Hamilton Bottasét kapta, Bottas pedig Hamiltonét. A finn tempója sokat javult ezek után, ezért többen fel is vetették, hogy talán ez a csere állhat a háttérben.

Hamilton most ezekre reagált: „Láttam, hogy jöttek ezek a találgatások, szóval örülök, hogy rácáfolhattam erre. Az embereink kiválóan dolgoztak, így mindkét autó teljesen egyforma.”

„Gratulálok Maxnak is, mert ő is remekül ment ma, nagyon gyorsak voltak, új motort is kaptak erre a hétvégére, szóval az egyenesben is jók. Sok idő ment el szerintem ott, de versenyben vagyunk, és imádjuk ezt az összecsapást. Szóval mi csak nyomjuk tovább, és mindent bele fogunk adni” – mondta Hamilton.

Most a versenytempójukban bízhatnak vasárnapra, amely a pénteki gyakorlások során erősnek tűnt, de azért a Red Bull sem panaszkodhatott. „Igazi szenvedés volt a szabadedzés, és a hosszú etapjaink egy vagy két tizeddel rosszabbak voltak, mint az övéké, de az autó azóta már teljesen más.”

„Továbbra is reménykedem, és persze mindent bele fogok adni. Második helyen vagyunk, szóval bőven harcolhatunk. A stratégia terén is lehet keresnivalónk. Akár még eső is jöhet, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz, de én izgatott vagyok” – zárta az időmérő utáni nyilatkozatát Hamilton.

