Hamilton: nem volt jó az időmérőm, de „100 százalékban bízom a csapatban”

A hétszeres világbajnok már a pénteki napot követően is sokkal felszabadultabban és boldogabban nyilatkozott, mint az évben talán bármikor, és ez nem volt másként az időmérő után sem, amelyen a Mercedes megmutatta, hogy közeledtek a legjobbakhoz.

Hamilton ugyan ismét a hatodik lett, ami a pozíciókat tekintve nem jelent javulást, de a brit tudja, hogy így is jelentős a fejlődésük, ezt pedig az időmérőt követő nyilatkozatában is elismerte, még ha nem is volt makulátlanul elégedett minden részlettel.

„Én ugyanabban a helyzetben vagyok, mint legutóbb, de ettől még látszik a haladás” – kezdte. Ez nagyban annak köszönhető, hogy a Mercedesnek látszólag sikerült szinte teljesen megszüntetnie a W13-as pattogását, ezt pedig ő is megerősítette.

„Az egyenesekben már nem pattogunk, ami óriási különbséget eredményez. A 3-as és a 9-es kanyarban viszont még mindig fennáll, tehát még muszáj lesz fejlődnünk, de az autó összességében sokkal jobb lett.”

Hamilton maximálisan bízik is csapatában, hogy tovább tudnak menni a most megkezdett úton: „100 százalékban bízom a csapatomban. Tudom, hogy léptünk egyet a jó irányba, ez pedig az előző öt versenyen nem fordult elő, most viszont végre van valamiféle ötletünk, hogy milyen irányba kell mennünk.”

„Most pedig meg kell várni a mérnököket és az aerodinamikusokat, hogy előálljanak még pár aprósággal. Monacóban akár még jobbak is lehetünk, mert az egy lassú helyszín, szóval ez pozitívum.”

Amikor megkérdezték, hogy ezekkel a kilátásokkal akkor most visszatértek-e a bajnoki csatába, a mercedeses azért nem ment ennyire előre, és kihangsúlyozta, hogy még mindig vannak nehézségei, és főleg az autó hátsó részével gyűlt meg a baja.

Összességében viszont örül annak, hogy sokkal jobb a hangulat is az istállónál a most látott teljesítmény miatt. „Szerintem mindenki pozitívabb most. Bármiféle fejlődés jó dolog. Mindenki elkötelezett, mindenki nagyon keményen dolgozik. Ezért is jó látni, amit most elértünk.”

