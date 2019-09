Hamilton nem tudott aludni Hubert halála után

A Forma-1 mezőnyét továbbra is tematizálja az a szörnyű baleset, amely két hete szombaton történt a Formula-2 sorozat első spái versenyén, és amelynek következtében a 22 éves Anthoine Hubert életét vesztette, míg Juan Manuel Correa továbbra is intenzív osztályon fekszik. A Mercedes ötszörös világbajnokát, Lewis Hamiltont, aki az egyik legfelkapottabb posztot írta az esetről, arról kérdezték, mit gondol az esetről egy olyan korszakban, ahol hasonlóak elképzelhetetlennek tűnnek:

„Nos, éppen ezért írtam a posztot, mert nem elképzelhetetlenek. Átéltem már ilyet, egyrészt öt éve Japánban, de már 11 évesen volt egy másik 11 éves srác, aki versenyhétvégén halt meg. Tudom, milyen ez, és mindig nagyon megüti az embert. Nem tudom, másoknak milyen volt, de engem a lelkem mélyéig megrázott a dolog.”

„Onnantól az egész este nagyon nehéz volt, nem tudtam aludni, egyszerűen nem tudtam elhinni, mi történt. Ilyenkor az ember agya túlórázik, próbálja feldolgozni a valóságot. És persze azt a tényt, hogy idén már elvesztettük Charlie Whitingot, és az élet ment tovább, aztán Nikit is, és mégis itt vagyunk. Szomorú szerintem, hogy ez így megy.”

„Amikor azt írtam, hogy nem vesszük figyelembe, mekkora a kockázat, azt általánosságban értettem, mert ha valaki elmegy egy sporteseményre, akkor elsősorban szórakozni megy, és vannak köztük páran, - nem tudom, hányan – akiknek eszébe sem jut, milyen veszélyes ez a sport, hogy ilyen balesetek megtörténhetnek, mert ilyen nincs túl gyakran.”

„Régebben az ilyen esetek megszokottak voltak, és ilyenkor egy balesetnél azt mondták az emberek, hogy „Nézd ezt a szuperhőst, sikerült elkerülnie a halált!”, manapság már nem ilyen, pedig bár igaz, hogy egy biztonságosabb korban élünk, de attól még, ahogy láttuk múlt héten is, vannak ilyenek, és lehetnek is.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

Hamilton arról is beszélt, milyen szerepet kaphat a későbbiekben a versenyzői szakszervezet az ilyen esetek elkerülésében:

„A szakszervezet igazából tavaly, vagy idén kezdett el rendesen működni, mert most már mindenki benne van. Eddig sokáig csak egy csoportja volt a versenyzőknek, de mindenki nem volt benne, nem dolgoztunk együtt. Most már igen, és meg is beszéljük a teendőket. Például most jutottunk el arra a szintre, hogy be tudunk ülni az FIA megbeszéléseire.”

„Emlékeim szerint korábban is meg voltunk hívva, de aktív részesei ezeknek sosem lehettünk. Elmehetsz, és meghallgathatod, de arra, hogy végül mi történjen, nincs ráhatásod. Ezzel szemben most, amikor Franciaországban voltunk, életemben először minket is meghallgattak, szóval remélem, hogy mostantól komolyabb együttműködés lesz köztünk.”

Szenzációs versenygokartos élmény és csapatás, amire nehéz szavakat találni, mert ez olyasvalami, amit egyszer mindenkinek át kellene élnie.