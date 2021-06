Hamilton: nem tudom, miért voltunk ilyen lassúak

A Mercedes meglepően rossz pozíciókat foglalt el a pénteki második szabadedzés után, Lewis Hamilton csak a 11., Valtteri Bottas pedig csak a 16. legjobb időt autózta a lágyakon az időmérős szimulációik során.

A Motorsport.com helyszínen lévő tudósítója, Adam Cooper szerint a meglepetés őszinte volt a Mercedes tagjain, akik „nem hitték el, hogy az Alfa Romeo mögött vannak”, valamint Toto Wolff is lemondta az interjúit a második szabadedzés után, hogy részt vegyen a csapatának összes megbeszélésén.

Lewis Hamilton összezavarodottságát csak fokozta a második szabadedzés után, hogy ő belülről nem érezte rossznak az autót a nap folyamán:

„Minden simának tűnt, megtettük a kellő köröket, és nem is hibáztam sokat – volt egy elfékezésem talán még az FP1-en” – értékelt Hamilton a Sky Sports-nak. „Ugyanakkor úgy éreztem, hogy jól vezetek, és az autó is jobbnak érződött az első szabadedzésen, mint most. Egyszerűen nem tudtunk többet kihozni az autóból.”

„Igen nagy a lemaradásunk. Szerintem mindenki vakarhatja majd a fejét az adatokat elemezve, hogy hogyan tudnánk javulni. A hosszabb etapok jobban sikerültek. Folyamatosan nyomtam neki, a határon autóztam, de elértem az autó határait is. Volt egy pár terület, ahol gyorsabbnak kéne lennem, de egyszerűem nem volt alattam tapadás. Ezen dolgoznunk kell.”

„Nem egyszerű, hogy a legjobb 10-en kívül vagyunk, amikor más pályákon jó volt a tempónk. Nem igazán tudom, hogy miért kerültünk oda, ahol most vagyunk.”

Hamilton mellett Valtteri Bottas úgy érezte, hogy valami „alapjaiban” rossz eddig a hétvégén az autójukban, és egy hosszú éjszakájuk lesz arra, hogy megtalálják, mi.

„Az nem kifejezés, hogy kicsit trükkös volt a napunk, nagyon, nagyon nehéz edzések állnak mögöttünk” – értékelt Bottas. „Egyszerűen nem tapad az autó. Az egyensúly nem rossz, de kiszámíthatatlan a sok csúszkálás miatt. Hosszú éjszaka vár ránk.”

„Kicsit jobb volt a helyzet a hosszabb etapokon, de attól függetlenül még lassúak voltunk. Valami alapjaiban rossz az autóval kapcsolatban, és rá kell jönnünk, hogy mi.”