Hamilton: Nem szabad meghagyni az esélyét, hogy megbüntessenek

Lewis Hamiltont kétszer öt másodperces büntetéssel sújtották a vasárnapi Orosz Nagydíjon, amiért a rajtgyakorlatait nem a kijelölt helyen végezte el a rajtrácsra vezető körön. Az első helyről rajtoló és a versenyt eleinte vezető versenyző így végül csak harmadik lett csapattársa, Valtteri Bottas és Max Verstappen mögött.

A brit a futam után közvetlenül „nevetségesnek” és „f*szságnak” titulálta a büntetést, amivel első körben két büntetőpont is járt szuperlicencére, ezeket később pénzbírság váltotta. Hamilton úgy érezte, hogy neki és a Mercedesnek is betűről betűre át kell majd nyálaznia a szabálykönyvet, hogy ne kapjanak több ilyet, miután két kisebb kihágás is a versenyébe került a monzai futam óta.

„Azt hiszem, végigmegyünk a szabálykönyvön és kijelöljük azokat a területeket, ahova még lehet szabályokat hozni, olyan eseteket, amiért még nem láttunk büntetést. Minden egyes ilyet ki fogunk halászni és megpróbáljuk fedezni magunkat azok előtt, amiket ismerünk.”

„Szerintem ilyen eset miatt még senki nem kapott büntetést. Voltak már olyan szezonjaink, amikor egyet sem szedtünk össze, szóval biztosra kell mennem, hogy nem adok okot, egy halvány esélyt sem arra, hogy megtehessék.”

Hamilton a futam után még úgy nyilatkozott, hogy a versenybírák „meg akarják állítani”, de tegnapi Instagram-posztjában már azt próbálta elmagyarázni – kvázi beismerve tévedését – hogy miért úgy reagált, ahogy.

