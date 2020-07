Hamilton: Nem szabad hagyni, hogy változás nélkül tűnjön el a jelenlegi mozgalom

A Forma-1-es pilóták nagy része Lewis Hamiltonhoz hasonlóan, ámbár nem az ő kezdeményezésére, letérdelt az Osztrák Nagydíj előtt, így fejezve ki azt, hogy elítélik a rasszizmust. Hamilton elmondta, nem tudja még, hogyan tovább az F1-en belül ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban.

„Nem tudom még, mik a tervek a jövőre nézve, de ami igazán remek, hogy az F1, és a Mercedes felismerte a problémát, amellyel az egész világ küzd, és úgy döntöttek, hogy tesznek valamit ezellen. Ugyanakkor korántsem tettünk eleget még.”

„Egy pár hete már mindenki tisztában van ezzel a problémával, de nem szabad hagyni, hogy ez itt véget is érjen. Nekem is továbbra is beszélnem kell erről, és mindenkinek magába kell néznie, mit tudna még jobban csinálni, egyénileg, és a csapaton belül is. Azt még én sem tudom, hogy én mit fogok tenni.”

„Ez az egész Colin Kaepernick-kel kezdődött, (a San Francisco 49ers korábbi irányítójával, a szerk.) aki leült a himnusz alatt, és ezért kapott hideget-meleget. Később le is térdelt, ezzel tiltakozva az egyenlőtlenségek ellen, és emlékszem, hogy nagyon erős üzenetnek éreztem ezt.”

„Később elvesztette a helyét, és nem is kapta vissza azt, pedig kiváló atléta volt. (Super Bowlba is vezette a 49ers-t) Egy pár éve én is beszélgettem vele az amerikai verseny után, mikor egy piros sisakom volt, az ő számával.”

„Ekkor azonban inkább nyugalomra intettek, hogy ne támogassam, inkább elhallgattattak. Nagyon bánom ezt, és most biztosra akartam menni, hogy minden tőlem telhetőt megteszek. Szerintem én kivettem a részemet ebből, de a jövőben is próbálkoznom kell még.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Hogy ez térdelést jelent, vagy nem, nem tudom, de az biztos, hogy nem más országok himnuszai alatt. A háttérből nem fogok felhagyni azonban a támogatásommal. Remélhetőleg másokat is felbátorítok majd.”

„Nem akarom, hogy azt mondják, ráerőltetem valakire ezt, csak azt, hogy legyenek izgatottak, hogy a változás részesei lehetnek. Szerencsés vagyok, hogy engem nagyrészt elkerült a rasszizmus, de azt szeretném, ha a gyermekeink egy jobb jövőben élnének, és erről szól ez az egész.”