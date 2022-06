Hamilton: nem lepődtem meg, hogy ekkora a lemaradásunk

Miközben Barcelonában még úgy tűnt, a csillagosok megoldást találtak a delfinezésre, Monacóban, majd pedig most Bakuban is egyértelművé vált, hogy sem a delfinezés, sem pedig az autó futóművének merevségéből adódó pattogás nem szűnt meg.

A két mercedesest rendesen szét is rázta a W13-as, ennek ellenére viszont nagyjából mentették a menthetőt, és az ötödik, valamint a hetedik pozíciót érték el, George Russell azonban most is gyorsabb volt Lewis Hamiltonnál.

A tapasztaltabb brit pilóta a következőképpen értékelte délutánját: „Nem lepett meg ez a különbség a legjobbakhoz képest. Monacóban is ugyanezt láttuk. Ettől függetlenül viszont még sok minden történhet, trükkös és kaotikus viadal is lehet még ebből. A legjobb tízben vagyunk” – kezdte a „pozitívumokkal” Hamilton, majd áttért a problémákra.

„Nagyon nehéz időmérő edzés volt, mert keményen nyomtuk. Az autónk csak egy nagyon kis ablakban működik, és amiket kipróbálunk, azok nem azt hozzák, amit szeretnénk. Sok változtatást hajtottunk végre, de a végeredmény mindig ugyanaz.”

„Pattogunk, emiatt pedig rengeteg teljesítményt veszítünk. Csak úgy tudunk ezen javítani, ha lentebb engedjük az autót, és vállaljuk, hogy a hátunk és a nyakunk megszenvedi ezt. A gond az, hogy az egyenesekben lassúak vagyunk, emiatt pedig gondunk lehet a futamon. A versenytempónk azonban talán jobb, mint a többieké.”

Hamilton még arra is kitért, hogy az időmérő után vizsgálat indult ellene, mert állítólag túl lassan poroszkált a pályán, és nem tartotta magát az ilyenkor megadott delta időhöz. „Én nem csúsztam ki belőle, szóval mehettem olyan lassan, és nem tartottam fel senkit sem.”

„Megpróbáltam szélárnyékra vadászni, mert annyira lassúak vagyunk az egyenesekben, a többiek viszont nem akartak elmenni, ezért csak megfutottam a köröm” – mondta a helyzet kapcsán Hamilton, aki ezek alapján nem számít büntetésre. Döntés egyelőre még nem született az ügyben.

