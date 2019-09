Hamilton nem igazán érti, miért ment olyan lassan Leclerc Szingapúrban

A Szingapúri Nagydíjon nem láttunk sok test-test elleni csatát, legalábbis az élmezőnyben, mert a „kicsik” között szokásosan ment az adok-kapok, de összességében elmaradtak a nagy csaták. Ez ismét egy taktikusabb futam volt, amit a Red Bull is elismert, bár a „bikák” élvezték a dolgot, mivel Max Verstappen legyőzte a két Mercedest és harmadik lett.

A futamot végig a Ferrari irányította – először az élről rajtolt Charles Leclerc, majd jött Sebastian Vettel. Az első körök azonban rendkívül lassúak voltak, és Lewis Hamilton meg is jegyezte a Mercedes rádióbeszélgetése során, hogy ennél lassabban már nem tud menni. A címvédő, aki a Magyar Nagydíj óta nem nyert futamot, de még mindig nagy az előnye, azt mondta, nem teljesen érti, hogy Leclerc miért ment annyira lassan.

„Nem igazán tudom, hogy miért ment olyan lassan. Lehetséges, hogy a tavalyi versenyemet tanulmányozta, vagy azt csinálta, amit én az előző Szingapúri Nagydíjon, amikor visszavettem a tempóból, majd újra elléptem, de ő soha nem alakított ki rést maga előtt, csak mindenki mást feltartott.”

„Független attól, hogy ezt a csapat előre meghatározta számára, vagy sem, ez működhetett volna jobban is. Egy autóval korábban álltunk ki a bokszba, és talán tudták is ezt. Lehetséges, hogy ezt előzetesen megfontolták, és nagyszerű munkát is végeztek, vagy akárhogy is, szerencsések voltak.”

„Charles elvesztette a helyét, de nem volt nagyszerű üteme az első etapban. Arra számítottam, hogy felkapcsol és gyorsabb lesz, de képes voltam lépést tartani vele. Az utolsó kanyar körül ott voltam mögötte, de amikor ráment az egyenesre, elhúzott, hiába voltam DRS-távolságon belül. Idén már sok példát láthattunk erre, mert nagyon gyorsak az egyenesekben.”