Hamilton: nem hiszem, hogy idén le fogom győzni Russellt az időmérőkön, ő kapja a fejlesztéseket

Jó néhányszor láthattuk már idén, hogy a Mercedes péntekenként még képes jó eredményekre, hogy aztán szombatra beleszürküljön a mezőnybe. Hamilton tegnap még a legjobb napjának jellemezte a monacói nyitányt, ma viszont már arról beszélt, hogy nem érti, miért veszítenek automatikusan tizedeket, amikor eljön az első téttel bíró esemény.

Emellett arra is utalást tett, hogy Russell kapja meg elsőként az istálló új fejlesztéseit, így egyébként is nehezebb dolga van. „A csapat rendkívül keményen dolgozott a gyárban, hogy újításokat hozhassunk az előző két futamra és erre a hétvégére is, de csak egy volt elérhető, amely most George autóján van.”

„Számítottam rá, hogy nehéz lesz őt legyőznöm, mert nála van az új komponens, de ettől még jó látni, hogy jönnek az újítások. Amint viszont elérünk az időmérőhöz, nem értem, mi történik. Szinte már automatikusan tudom, hogy két tizedet fogok bukni. Ez mindenképp frusztráló, és jelenleg nincs is rá válaszom. Nem vezetek másképp. A körök jól sikerülnek, szóval nem tudom.”

Ezek után megkérdezték tőle, hogy azért a látható előrelépés fényében Monaco lehet-e egyfajta fordulópont a szezonjukban. Hamilton erre is érdekes választ adott: „A csapat szempontjából igen. Egyértelmű, hogy ezen a hétvégén valamiért jóval közelebb vagyunk. Nagyon jó ezt látni. Az autó, ahogy mondtam, jónak érződik. Sokkal jobbnak, mint az elmúlt években.”

„Ettől még az a három és fél tized viszont sok ezen a pályán. Ez máshol hat tizedet jelent. Szóval továbbra is hátrányban vagyunk, ezért tovább kell folytatnunk a kemény munkát. Lassacskán közeledünk a többiekre, ahogy halad előre az év. Arra viszont nem számítok, hogy idén George előtt fogok végezni az időmérőkön, de muszáj mennünk előre, mert a versenyek általában erősebbek.”

Hogy ezzel pontosan mire utalhatott Hamilton, azt nehéz megmondani, de annak fényében, hogy év végén távozik a csapattól, nem lenne meglepő, ha Russell kapná meg először a fejlesztéseket, amennyiben azokból csak egy elérhető, és vélhetően most Monacóban is ez történt.

