Az ausztrál híres arról, hogy szereti az MMA-t, és gyakran nézi a UFC gáláit, amikor lehetősége adódik rá, majd pedig a közösségi oldalain osztja meg élményeit az eseményekkel kapcsolatban.

Ricciardo azonban egy „kicsit szomorú” volt, amikor a Mercedes versenyzője visszautasította az ajánlatát, miszerint bokszolhatnának egymás ellen egy jó ügy érdekében. Mindez azok után pattant ki a McLaren-versenyző fejéből, hogy látta a közösségi médián keresztül, Hamilton hogyan készül a szezonra.

„Hogy őszinte legyek, megkérdeztem Lewis Hamiltont. 2016 elején posztolt egy videót az Instagramra, ahogyan éppen pontkesztyűvel gyakorol. Akkoriban én is csináltam hasonlókat, szóval személyesen megkérdeztem tőle, hogy nem lenne-e kedve egy jótékonysági bunyóhoz. Ő azonban nem harapott rá, szóval egy kicsit szomorú voltam.”

„Talán majd egyszer újra megkérdezem” – mondta nevetve Ricciardo a The Athleticnek. Ugyan a pályán többször is összecsaptak egymással csapattársként, az ausztráltól azt is megkérdezték, hogy mi a helyzet Max Verstappennel. Vajon ő belement volna pár menetbe a ringben?

„Az is nagyszerű lett volna. Max biztosan remek ellenfél lenne. Ahogyan vezet, eléggé makacs. Elég nehéz lenne őt kiütni. Ő vélhetően az a fickó, aki egy fojtásnál inkább elájulna, mintsem jelezné, hogy feladja. Biztosan izgalmas meccs lenne.”

Ricciardo szerint az AlphaTauri korábbi pilótájának, Danyiil Kvjatnak lenne egyedül esélye arra, hogy felvegye a kesztyűt az ő bokszolói képességeivel. „A többieknek szerintem esélyük sem lenne. Még mindig várom azt a napot, amikor valaki belém köt, én meg csak kiütöm őt” – viccelődött a Barcelonában már egész jó formát mutató versenyző.

