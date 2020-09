Hamiltont nem fogják megállítani az FIA szabályozásai

Mugellói győzelmét követően Lewis Hamilton az általa hordott pólón keresztül közvetített üzeneteket. Míg elől a ’tartóztassák le a Breonna Taylort megölő rendőröket’ felirat szerepelt, hátul a ’mondd ki a nevét’ üzenet volt olvasható. Hamilton nem csak a dobogón, hanem a futam előtti rasszizmus elleni összetartáson és a versenyt követő interjúkon is viselte a pólót.

Az FIA sosem nézte jó szemmel, ha a politika a versenypályák közelébe férkőzik. A 2006-os Török Nagydíjon a szervezők akkor rekordnak számító 5 millió dolláros bírságot fizettek azért, mert a verseny utáni díjátadó során megsértették a sportág politikamentességét.

Hamilton saját bevallása szerint eddig nem beszélt az FIA-val a pólóról, és annak esetleges politikai tartalmáról. A címvédő ugyanakkor arra számít, hogy már a hétvégén korlátozásokat vetnek be abban érdekében, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló.

„Nem beszéltem velük erről, de hallottam, hogy holnaptól egy új szabályozás lesz érvényben, ami megmondja, mit szabad és mit nem” – mondta Hamilton az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Hamilton ugyanakkor azt is kijelentette, semmilyen szabályozás nem tántoríthatja el attól, hogy ismertségét kihasználva felnyissa az emberek szemét a rasszizmus kapcsán, és tovább támogassa a Black Lives Matter mozgalmat.

„Nem tudom, mire készülnek a hétvégén. Sok szabályt alkottak már miattam az évek alatt, de ezek sem állítottak meg.”

„A célom továbbra is az, hogy az FIA és az F1 is egyet értsen abban, hogy bizonyos üzenetek közvetítése helyes. Lehetne jobban is? Mindig lehetne jobb, de ez is a tanulási fázis része.”

A Taylort Kentucky-ban található otthonában megölő rendőrök nyolc lövést adtak le az áldozatra márciusban. Az eset a világszerte zajló rasszizmus ellenes tüntetések és a Black Lives Marrer mozgalom egyik szimbóluma lett.

Hamilton szerint üzenetével nem politizált, hanem az alapvető emberi jogok mellett állt ki. Sokat jelent számára, hogy cselekedetét sokan támogatták rajongói közül.

„A szurkolóktól érkező támogatás rengeteg erőt adott” – mondta Hamilton. „A rajongók csodálatosak.”

„Egy pillanatra sem bántam meg, amit tettem. Általában a szívemre hallgatok, és azt teszem, amit helyesnek tartok. Amit tettem, arra eddig nem igazán volt példa az F1 történelmében. Természetesen igyekeznek majd megakadályozni, hogy tovább folytatódjon.”

„Sokan azt mondják, a sportban nincs helye politikának, ez azonban az emberi jogokról szól, ami mellett szerintem nem mehetünk el.”

„Egy hatalmas, nagyszerű emberekből álló közönségünk van, akik különböző háttérrel, különböző kultúrával rendelkeznek. Fontos, hogy pozitív üzeneteket közvetítsünk számukra, különösen az egyenlőségről.”

Hamilton az FIA kampányát hozta fel példaként, mellyel a biztonságos közlekedés fontosságát hirdetik, és amelynek az elnök, Jean Todt is elkötelezett támogatója. Hamilton szerint „végül is ez is az emberi jogokról szól.”

A hatszoros világbajnok megérti, hogy az FIA szeretné elkerülni annak a látszatát is, hogy politikai üzeneteket közvetít. „Szervezetként és üzleti partnerként érthető, hogy be kell tartaniuk bizonyos határokat. Érthető, hogy szeretnének mindenki kedvében járni, és a helyes dolgot cselekedni.”

„Ahogy az imént mondtam, tanulási fázisban vagyunk. Eddig mindenki elégedett volt a felállított normákkal és a társadalom működésével. Sajnos azonban a világ, különösen a fiatalabbak egyre inkább rá kell jöjjenek, hogy nem mindenki egyenlő, ezért változásra van szükség.”

Hamilton szerint már azzal eredményt ért el, hogy a dobogón történtek miatt beszélni fognak a témáról.

„Ha nem lett volna a mugellói eset, akkor lehet, hogy soha nem ülünk le beszélni ezekről a dolgokról” – zárta gondolatait Hamilton.

