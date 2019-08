Hamilton nem érzi úgy, hogy a közeljövőben vissza kéne vonulnia

Lewis Hamilton győzelmével zárult a Formula-1 2019-es évadának Magyar Nagydíja, így a Mercedes pilótája úgy vonulhat szünetre, hogy több, mint 60 pontos előnye van csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben, ez pedig azt jelenti, hogy elég nehéz lesz tőle a szezon második felében elvenni hatodik világbajnoki címét.

A jelenleg öt vb-címmel rendelkező versenyző, ha így folytatja még sokáig, akkor könnyen az az ember lehet, akinek még Michael Schumacher rekordjait is sikerül átadnia a múltnak, és ahogyan már korábban is jelezte, de a hungaroringi verseny után is elmondta, nem érzi úgy, hogy itt lenne az ideje annak, hogy kiszálljon:

„Nem tudom, más sportokat nézek, ahol látok embereket, akiken felnőttem, abbahagyni és továbblépni. Egy olyan sportágban, ahol én már öregnek számítok, ez más nézőpontokat nyit meg, mint amikor 22 éves voltam. Pont erről beszélgettünk a boxban, 2013-ban szereztem az első győzelmemet a csapattal, és akik akkor ott voltak, többnyire most is velünk vannak, és ez az út, amin együtt végigmentünk, hihetetlen volt.”

„Jelenleg azon gondolkozom, mi lesz a következő lépés. Sokakat nem értek, miért hagyták abba a versenyzést. Imádok vezetni. A gyakorlástól eltekintve, persze, versenyhétvégéken elviselem őket, a tesztek azonban sosem voltak a kedvenceim. A hétvégére érkezve beletúrni az adatokba mindig olyasmi volt, amit szerettem.”

„Ezen a hétvégén Bono (Paul Bonnington, Hamilton versenymérnöke) nem érezte túl jól magát, úgyhogy én tartottam benne a lelket, csakúgy, mint ő múlt héten bennem. Imádok ezekkel az emberekkel dolgozni. Egy nap abba kell majd hagynom, de jelenleg fizikailag és mentálisan is remekül érzem magam, úgyhogy nincsenek ilyen terveim. Sok mindent kell még nyernünk, és mind az autóban, mind azon kívül sokat tudok még elérni.”

