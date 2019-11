Hamilton nem érti, miért nem versenyezhet mindenki olyan sisakkal, amilyennel szeretne

Még az Orosz Nagydíjon okozott kisebb drámát az, hogy a versenybíróság nem engedélyezte a hazai pályán versenyző Daniil Kvjatnak, hogy a külön erre az alkalomra tervezett sisakfestéssel álljon rajthoz, arra hivatkozva, hogy a szabályzat szerint egy évben csak egyszer lehet eltérni az alapból használt mintázattól.

Már akkoriban sem értették sokan a döntést, például azt felhozva példaként, hogy a Ferrari német versenyzője, Sebastian Vettel is többször speciális fejvédőkkel áll rajthoz, és Lewis Hamilton, aki Braziliában szintén egy, a szokásostól eltérő, Ayrton Sennára emlékező festést választott, ugyanígy értetlenségének adott hangot, amikor arról kérdezték, több helyet kellene-e hagyni a pilóták egyéniségének kibontakozására:

„Szerintem igen. Nem igazán értettem, hogy mi volt az oka, hogy ezen a szabályon változtattak, de remélhetőleg a versenyzők szakszervezetével, a GPDA-val az FIA-nél el tudjuk érni, hogy eltöröljék ezt. A halo miatt amúgy sem látni semmit, de szerintem ez fontos, mindig is mondtam, mindenkinek, mindenhol hagyni kellene, hogy kifejezze az egyéniségét, és például nekem ez egy mód erre.”

„Folyton, mindenki össze-vissza cseréli a sisakjait, és én most, ahogy minden brazil hétvégén, egy Ayrtonra emlékező mintát hoztam. Egyfajta tisztelgés ez előtte, mivel most nincs egy brazil pilóta se köztünk, és tudom, mennyire hiányzik a braziloknak Senna, és szerintem ez nagyon király, nem, mintha sokan látnák majd, de akkor is, jó dolog ez, hogy idén is hozhattam, mert ő az az ember, aki miatt versenyezni kezdtem.”