Hamilton nem érti a lényeget, a Mercedes pedig „saját magát csapja be”

Bár még csak két futam ment le az idei szezonból, de talán kijelenthető, hogy a Mercedesnek most sem sikerült rátalálnia arra a megoldásra, amellyel visszatérhetnének a bajnoki harcba. A sok optimizmus ellenére a csapat elég sokat küszködött az első két helyszínen, és Hamilton szerint világos, hogy „nagy változtatásokra” van szükségük.

A brit, aki jövőre már a Ferrari pilótája lesz, elég hangos kritikusa volt a Mercedes által az utóbbi években követett iránynak, és tavaly például elmondta, hogy a csapat technikai részlege nem hallgatott rá, pedig világos volt számára, hogy nem jó ötlet kitartani az eredeti „zeropod” koncepció mellett.

A Telegraph-nak írt rovatában Anderson azonban arról beszél, hogy Hamilton nem igazán van tisztában azzal, mi kell egy autó versenyképességéhez a jelenlegi szabályrendszerben. „A futam után Hamilton azt mondta, hogy nagy változtatásokra van szükség az autón. Megemlítette, hogy a többi csapatnak továbbra is más a koncepciója, de ő csak arról beszél, ami szemmel látható.”

„Ezeknél az autóknál a kritikus részt a padlólemez jelenti, és ő nem tudja, a többiek mit csinálnak ott. Nem feltétlenül attól működik jól az autó, amit látni lehet. Látszólag úgy gondolja, hogy ha a Mercedes olyan autót csinálna, mint a Red Bull, akkor ugyanolyan gyorsak lehetnének – de ez nem így megy. A W15-nek továbbra is sok munkára van szüksége, de az a gond, hogy látszólag továbbra sem értik, mire van szüksége egy szívóhatású autónak.”

„Az a tény, hogy 2022-höz hasonlóan a pilóták ismét külön utakon járnak a beállítások terén, nem jó jel. Hamilton visszatért az akkori játékához, és valamilyen csoda folytán próbál fél másodpercet találni egy beállítással. Továbbra is csak kísérleteznek az autóval, de nem hiszem, hogy megvan benne a nagy ugrás lehetősége” – mondta a Mercedes kapcsán Anderson.

Szerinte az is világos, hogy a Mercedes idén is hasonló helyzetben van, mint az előző két idényben: „A csapatnak reálisan kell az autójára tekintenie, és rá kell ébredniük, hogy gondban vannak. Bizonyos szempontból még mindig saját magukat csapják be, és ennek a hétvége megközelítéséhez van köze.”

„Bahreinben és Szaúd-Arábiában is versenyképesnek tűntek a szabadedzéseken, utána viszont visszaestek. Ez annak lehet a jele, hogy péntekenként kevesebb üzemanyaggal mennek, hogy magabiztosságot szerezzenek. A riválisok viszont egyre gyorsabbak lesznek, miközben ők lemaradnak.”

„Muszáj megfelelően elvégezniük a házi feladatot a futamok között, és nem tehetik meg, hogy kevés üzemanyaggal mennek csak azért, hogy jónak látszanak és úgy érezzék, sínen vannak. Ezzel semmit sem fognak tanulni.” Anderson végül még hozzátette, hogy a Mercedesnél látszólag továbbra sem értik a mostani szabályrendszert, és nem tudják megfelelően működésre bírni a padlólemezt, amiből aztán egy sor gondjuk adódik.

„A Mercedes továbbra is messze van attól, hogy megtalálja a nagy megoldást. Nem számítok arra, hogy túl sok minden változna náluk Ausztráliában, Japánban vagy Kínában.”

Az Aston Martinnál viszont nagyon is bíznak abban, hogy bárkit el tudnak kapni a mezőnyben, ha jól dolgoznak.