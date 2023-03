Hamilton nem enged: Sokszínű F1-re van szükség!

Lewis Hamilton 103 futamgyőzelmet szerzett eddig a pályafutása során, amivel rekordernek mondhatja magát a sportág történetében. Emellett 7 világbajnoki címet is fel tud mutatni, ami szintén kiemelkedő, csak Michael Schumacher ért fel ennyiszer a csúcsra.

A brit azonban az utóbbi időben nem csak a versenyzéssel foglalkozik, hiszen több társadalmi szerepvállalást tett, amelyekkel igyekszik változtatni az általa fontosnak vélt problémákon. Ilyen volt például a BLM-mozgalom, de a fogyatékkal élőkért is gyakran felszólal.

„Mindig is hangoztattam, hogy úgy érzem, több empátiára és együttérzésre van szükségünk a világban” – jelentette ki Hamilton a The Fast and the Curious című motorsport-podcastnak adott interjúban.

Mint ismert, Hamilton minden eszközt megragad, hogy a hírnevét kihasználva társadalmi kérdésekben is befolyással bírjon a világra, ami egyesek számára szimpatikus, míg mások úgy gondolják, hogy nem helyénvaló a sportot összemosni más ügyekkel.

„A motorsport például, vagy bármelyik üzleti sport nem folytathatja úgy, hogy nem sokszínű” – folytatta Hamilton. „Nincs elég kapcsolódás az ilyen [LMBTQ+] közösséghez tartozó emberek számára, nincs elég hozzáférés. Nem sok fogyatékkal élő embert látni [a paddockban].”

„Mikor láttál már valakit az iparágunkban dolgozni, aki fogyatékkal él?” – tette fel a költői kérdés a brit. „Annyi mindent kell megkérdőjeleznünk és kijavítanunk. És sok olyan országba is elmegyünk, ahol az emberi jogokkal kapcsolatos kihívást jelentő problémák vannak, ahol az embereket nem kezelik emberként.”

