Hamilton nem biztos a Ferrari gyorsaságában Szingapúrban

A Ferrari idén eddig csak két futamot nyert meg, igaz, több lehetősége is volt, kezdve Bahreinnel, Kanadával, Bakuval, Ausztriában és Németországgal, így akár már 7 győzelmük is lehetne, bár ez sem lenne elegendő arra, hogy a Mercedes előtt legyenek, de igencsak másképpen festene a helyzet. Most azonban maradjunk a jelennél és a valóságnál!

A Ferrari Szingapúr miatt egy új csomagot vet be, ami az olasz sajtó szerint körülbelül 0.3 másodperces gyorsulást eredményezhet a Magyar Nagydíjhoz képest, ahol az SF90 nagyon lassú volt. Lewis Hamilton Szingapúrban sem írná le a Ferrarit, de valószínűleg a Red Bull nagyobb problémát fog jelenteni számukra.

„Ez az év egyik legnehezebb versenye, fizikai és mentális szempontból is. Minden évben megvan közöttünk a csata a Ferrarival és a Red Bullal, még akkor is, ha az idény során az erőegyensúly megváltozik. A Red Bull itt mindig erős volt, és nagyon várom, hogy ebben a szezonban is az legyen. Ami pedig a Ferrarit illeti, nem tudom... Nem tudom, hogy lesznek-e olyan gyorsak, mint az utóbbi két versenyen.”

„Meg kell próbálnunk kiaknázni a lehetőségeket, a lehető legnagyobb potenciált. A tavalyi szezonban nem mentünk olyan jól, de a végén fontos eredményeket szállítottunk. Reméljük, hogy ezt idén is megismételhetjük. Meglátjuk, hogy mit hoz a hétvége, de nem ez lesz az év legforróbb versenye. Kíváncsian várom, hogy mi lesz.”

„Nem emlékszem a tavalyi pole-ra. Ez minden bizonnyal egy különleges kör volt. 2008 óta vagyunk itt és az abroncsok nagy gondot jelentenek az utolsó szektorban. A kör nagyon hosszú és szenvedhetünk tőle. Tavaly soha ezelőtt nem mentem olyan jó kört a hétvégén, mint akkor. A megfelelő időben sikerült ezt megtennem. Sok dolog játszik szerepet ebben. Ki kell használnunk az autó tapadását és tulajdonságait.”