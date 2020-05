Hamilton nem beszél feleslegesen, a pályán válaszol

Nem kérdés, hogy Lewis Hamilton pályafutása legjobb döntése volt az, amikor elfogadta a Mercedesajánlatát. Ebben Niki Lauda és Ross Brawn győzte meg, még a nagy menetelés előtt, amire talán ők maguk sem számítottak.

Hamilton akkor egyszeres világbajnok volt, és a McLaren versenyképesebb csapatnak számított a gyári Mercedesnél, ami a Brawn GP-t vette át. 2010 és 2013 között az építkezés zajlott, javarészt Michael Schumacherrel és Nico Rosberggel.

A két német sokat tett azért, hogy a Mercedes felkerüljön a trónra, míg Hamilton 2012 év végén csatlakozott. Az immáron hatszoros világbajnok hamar átvette az irányítást, és sorra jöttek a győzelmei, valamint a bajnoki sikerei.

2016-ban azonban megtorpant, amikor Rosberg lett a bajnok, de azóta ismét legyőzhetetlen, és a 7. világbajnoki címére készül. A Mercedesnél minden összeállt, kezdve a vezetőséggel, és Toto Wolff személye nagyon fontos ebben. Ők együtt a többi neves szakemberrel és az erős csapategységgel egy verhetetlen csapatot hoztak létre.

Martin Brundle, aki a Sky Sports szakértőjeként közös interjút készített Hamiltonnal és Wolffal, a következőképpen fogalmazott. „Olyanok, mint az eper és a krém, vagy a gin és a tonik. Egymásnak lettek teremtve” - fogalmazott az ex-F1-es pilóta.

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton és Wolff 2013 óta dolgoznak együtt. Ez volt az a pont, amikor Lewis megérkezett a Mercedeshez, és sokan őrültnek nevezték emiatt. Nem sokkal később kiderült, hogy a lehető lehető legjobb döntést hozta meg ezzel.

„Olyanok voltunk, mint a mágnesek. Összeálltunk! Szükségem volt Totóra, hogy azt csinálja, amit tett a csapattal. Neki pedig arra volt szüksége, hogy azt csináljam az autóban, amit én.” - válaszolt Hamilton.

Hamilton az autóival is nagyon szoros kapcsolatot épített ki, és ez is segített neki abban, hogy ilyen szinten tudjon versenyezni. Minden apró rezzenésre figyel, és csak nagyon ritkán hibázik. Emellett az is a segítségére van, hogy mindig előre tekint. „Azt hiszem, mindig csak előre nézünk.” - idézte az EssentiallySports a világbajnokot.

„Nem tudjuk, hogy jelenleg mit tartogathatnak a tarsolyukban számunkra. Azt tehetjük, hogy összpontosítunk arra, ami előttünk van és kis lépésekkel haladunk.” - mondta Hamilton a riválisokról, akiket a Ferrari és a Red Bull jelent.

„Minket nem nagyon érdekel, mit csinál a Ferrari és a Red Bull. Beszélhetnek bármiről. A pályán elértekkel beszélek, mert így nőttem fel.” - folytatta Lewis.

„Pontosan! A pályán kell megmutatni. A köridők számítanak, nem pedig a beszéd. Több ember is abba a hibába esik, hogy valamilyen médiaharcot játszanak. Mi egyáltalán nem teszünk ilyet." – jegyezte meg Wolff.

