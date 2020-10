„Hamilton nem bánná Verstappen érkezését a 8-9. címe után”

A Honda a múlthéten pénteken jelentette be, hogy 2021 után már nem lesznek tagjai a Forma-1-nek, ami után természetesen egyből felmerült a sajtóban, hogy ezzel akár Max Verstappent is elveszítheti a Red Bull.

Helmut Marko korábban arra utaló nyilatkozatot tett, hogy a holland szerződésében külön kitétel szerepel a Hondára a vonatkozólag, és a japánok kilépésével Verstappent is csak 2021 végéig köti a csapathoz az egyébként 2023-ig szóló szerződése.

Lawrence Barretto, az F1.com újságírója szerint ennek éppen az ellentéte történhetett, és a Honda döntéséhez az a veszély is hozzájárulhatott, hogy Verstappen a maradásuk ellenére is átigazol a Mercedeshez.

„Azon tűnődtem, vajon tartottak-e attól, hogy Verstappen így is, úgy is más megoldás után néz” – mondta Barretto az F1-Nation Podcastben, számolt be a GPBlog.

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, on securing pole in Parc Ferme Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Honda gyári támogatása nélkül a Red Bullnak nagyon kreatív megoldással kell előrukkolnia ahhoz, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a holland pilótának, aki nem valószínű, hogy megelégedne a Renault erőforrásaival.

Barretto szerint Verstappen biztosan a Mercedes pilótája lesz a közeljövőben.

„Szerintem a menedzsmentje hamarosan felveszi a kapcsolatot a Mercedesszel. Lewis is új szerződést fog aláírni, de a 8. – 9. címe után szerintem nem lesz semmilyen problémája Verstappen érkezésével.”

Barretto szerint ez leghamarabb 2022-2023-ban lehet valós opció, de mindenképpen létre fog jönni a Verstappen-Mercedes házasság.

Hülkenberg szomorú, hogy nem lehet ott a hazai versenyén.

Ajánlott videó: