Hamilton nem bánná, ha lemaradna a Ferrariról

Lewis Hamilton jövője a Mercedesnél biztosított, a brit legnagyobb sikereit már a német istállóban érte el, és a Mercedes a jövőt is a brittel képzeli el. A 2020-as évre a címvédő már bejelentette a pilótapárosát, Hamilton jövőre is Bottas-szal küzdhet. 2021-től azonban nagy változások jönnek, amelyek akár fel is forgathatják az elmúlt években megszokott erőviszonyokat.

Még több F1 hír: Hiába a vizsgálatok, a Mercedes motorproblémája még mindig ismeretlen

Azonban Hamilton nem gondol ennyire előre, értékeli, amit elért a Mercedes-szel, éppen ezért nem is gondol arra, hogy esetleg más csapatban is kipróbálhatná magát. Azt sem bánná, ha lemaradna arról, hogy a Ferrariban bizonyítson.

"El tudom képzelni, hogy más csapatban küzdjek, de tudom, mennyi időt vett igénybe a munka, amelyet a Mercedes-szel teljesítettem. Amikor a csapathoz csatlakoztam, ez egy nagyon nyitott társaság volt, ami éppen emelkedő szakaszban volt, és mi tégláról téglára építettük fel a jelenlegi állapotot. És azt is tudom, hogy máshol honnan kell kezdeni építkezni, ráadásul úgy, hogy nem minden adott úgy, mint itt, ami megengedi nekem ezt a teljesítményt. A McLarennél ott voltak a kis dolgok, akármilyen kicsik is voltak, mint például, hogy a garázsban sosem volt helye a sisakomnak, és így állandóan útban volt a mérnököknek. Még ha valami ilyen kicsi is, és nem is olyan fontos, mégis az ilyesmi tudja a különbséget jelenteni" - mondta Hamilton, aki szerint persze a csapattársak is meghatározóak.

"A mérnökök gyakran nagyon makacsok, és azt mondják csak, amit az adatokból látnak. Azzal érvelnek, hogy ki hány éve van már a sportágban, de néha fel kell őket rázni, hogy és nemet mondani. És az ilyesmi is időbe telik. Szóval ha másik csapathoz mennék, ott is lehetne ilyen jellegű probléma, és azt kérdezgetnék, hogy 'mégis ki ez a srác, aki meg akarja nekem mondani, hogy mi a munkám'. De eközben jó viszonyt kell kialakítani, hogy bízzanak benned" - tette hozzá a brit.

A csütörtöki sajtónapon azt is megkérdezték Hamiltontól, hogy nem is vágyik a Ferrari volánjára?

"A Mercedes családjának része vagyok, teljes mértékben elégedett lennék vele, ha itt fejezném be a karrierem, és csak az utakon vezethetek Ferrarit. Hogy bánnám-e, ha nem versenyezhetnék a Ferrarival? Nem hiszem, hogy olyasmivel kell vergődni, amire nem vagyunk hatással. Láttam az autót, és nagyon tetszik a színe, látod a szurkolók szenvedélyét, amikor a pódium alatt ünnepelnek, ez minden más csapathoz képest más. De vannak más dolgok is, és nem hiszem, hogy ez benne van a jövőmben. Majd az idő megválaszolja a kérdéseket" - mondta Hamilton.

Egy látványosabb virtuális pályabejáró videó az Olasz Nagydíj előtt az F1 2019 segítségével a legendás monzai aszfaltcsíkon.