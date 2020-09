Hamilton nem bánja, hogy csak passzív csodálója a Ferrarinak

A Ferrari volt csapatfőnöke, Stefano Domenicali, akitől 2014-ben vált meg a csapat, azóta pedig elmondta, az olasz csapat több tárgyalást is lefolytatott Lewis Hamiltonnal arról, hogy esetleg Maranellóba csábítsák a brit világbajnokot.

A szakember, aki azóta már a Lamborghini vezérigazgatója, a Resto del Carlino nevű lapnak adott interjút: „Akkoriban sajnos nem voltak megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy Hamiltont a Ferrariba tudjuk hozni.”

„Voltak általános megbeszélések, de szerződésekről nem esett szó, de túl rögös volt akkoriban az utunk. Visszanézve, roppant büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem Raikkönen csapatának, amikor 2007-ben egy ponttal meg tudta verni Lewis Hamiltont.”

Hamiltont, aki végül a Mercedesnél maradt, a Sky Italia is megkérdezte Domenicali megkereséséről Monzában. A kérdés úgy szólt, bánja-e, hogy soha nem versenyzett a Ferrarinál. A hatszoros világbajnok egy szóval elintézte a kérdést: „Nem.”

A Mercedes pilótája azonban ettől még nagy becsben tartja a Ferrari autóit, néha vásárol is egyet: „Sosem titkoltam, mindig is nagy rajongója voltam a Ferrariknak, van is kettő otthon. Remélhetőleg még a karrierem vége előtt versenyezhetek ellenük.”

