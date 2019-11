Hamilton nem a pénzért versenyez, és nem fél

Lewis Hamilton nem egy tehetős család gyermekeként nőtt fel, de egy ideje már szinte bármit megvásárolhat magának. Több ingatlanja is van Amerikában, valamint számos különleges autó tulajdonosa. A számlája pedig egyre gyarapszik, mivel hatalmas pénzeket keres.

Még több F1 hír: A Mercedes megerősítette, nem volt gond Hamilton akkumulátorával

A Mercedes ezzel együtt nagyon nagy teret biztosít számára, és a szerződése valószínűleg kevés megkötést tartalmazhat. A 6 világbajnoki címe pedig önmagáért beszél, és ez olyasvalami, amit eddig csak Michael Schumacher tudott elérni a Forma-1-ben.

Lewis kontraktusa 2020 év végéig szól, de még mindig nem döntött arról, hogy hol folytatja. Közben olyan pletykák is megjelentek, hogy a Mercedes eladhatja a csapatát, ami adott esetben Hamltont is váltásra kényszerítheti. A Ferrari még mindig egy opció lehet számára.

Hamilton a sok pénz ellenére mást tart motivációnak a sportban. A BBC-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a pénz soha nem játszott szerepet nála a sport kapcsán. Ez nem egy olyan tényező, ami miatt a Forma-1-ben lenne.

„A helyzet az, hogy soha nem a pénz miatt akartam itt lenni. Természetesen nagyszerű, ha ez felhalmozódik, és nincs vele probléma. Ez egy bónusz, és mindaddig, amíg ezek a dolgok nem válnak vezető tényező, amit csinálok, nem jelent gondot.”

„Ezt amiatt csinálom, mert imádom a versenyzést. Szeretem a kihívást, tudva azt, hogy itt vannak ezek a hihetetlenül tehetséges fiatalok, akik megpróbálnak legyőzni és felülteljesíteni. Imádom ezeket a csatákat, amiket minden egyes évben megkapok.”

Sebastian Vettel, Ferrari, Pole Sitter Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in the Press Conference Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A motorsport azonban még mindig veszélyes, és az is marad. Sajnos idén is hunytak el versenyzők, többek között az F2-ben Hubert, aki egy egészen szörnyű balesetben vesztette életét, több hónappal ezelőtt Belgiumban. Hamiltont is megrázta az eset.

„Nem ez volt az első alkalom, amikor ilyesvalamit láttam a karrierem során. Nagyon élénken emlékszem arra az időszakra, amikor fiatal voltam (8 éves), és megnyertem a versenyt Kimboltonban, de Daniel Spence meghalt. Ez egy tragikus időszak volt számomra gyerekként, amikor először találkoztam azzal, hogy valaki meghal. Azon a napon pedig ugyanott voltunk.”

„Nehéz volt... Nemrég pedig, amikor interjút adtam és láttam a szemem sarkából a balesetet, tudtam, hogy ez csak rossz lehet. Sok minden bevillant a fejemben. Emlékszem, amikor Ayrtont (Senna) figyeltem, ahogy Ratzenbergert nézte. Láttam az arcát. Nagyon sok volt a deja vu abban a tapasztalatban.”

„Az este folyamán sok dolog jutott eszembe. Aggódtam a srác miatt. Tudom, hogy milyen érzés az F2-ben lenni, és valamiről álmodni. Azt gondoltam, hogy az autók még mindig nem biztonságosak, különösen a kisebb osztályban szereplő gépek, amik valószínűleg kevésbé biztonságosak, mint amivel mi versenyzünk.”

Romain Grosjean, Lotus F1 Team RS27, crash Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Ekkor pedig előjön a kérdés, hogy mennyi mindenre van még szükséged? Mennyit szeretnél még elérni? Ezután megtalálod a teljes egyensúlyt. Nem üldözöm ezt, mert számomra ez arról szól, hogy szeretem azt, amit csinálok, de ott volt az érzés, hogy több időt tölthetnék a családommal, és visszatekintesz ezekre a dolgokra.”

„Biztos vagyok benne, hogy amikor eljön az utolsó napod és ott állsz majd a kapunál, miközben visszatekintesz az életedre, nem szeretnéd azt gondolni, hogy bárcsak több pénzed lehetett volna. Mindig azt szeretnéd, ha több időd lenne, és valószínűleg nagyon sokan megbánják ezt, gondolván arra, hogy „Ha azon a napon meghoztam volna ezt a döntést, akkor több időt tölthettem volna a szeretteimmel vagy akármi más is legyen az.”

„Ezek a dolgok mind végigfutottak bennem, de soha egy pillanatra sem gondoltam azt, hogy nem folytatom a versenyzést. A félelem tényezőként soha nem játszott szerepet. Ez egy fontos tényező számomra, mert emlékszem, amikor a gyerek meghalt, és 8 éves voltam, akkoriban az egyik legjobb barátom lépett ki a versenyzésből. A félelem egyszerűen mély nyomot hagyott benne. Tudtam, ha ez velem is megtörténik, az lesz a karrierem utolsó lépése.”