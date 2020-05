Hamilton néha azon gondolkozik, hogy befejezi, de mindig „meggyőzi” magát

Ha minden jól alakul, július 5-én, Ausztriában kezdetét veheti a 2020-as Forma-1-es szezon, tehát bő másfél hónap múlva már a lámpák kialvását várhatjuk az osztrák pályán. Ezzel kapcsolatosan beszélt a Mercedes pilótája, Lewis Hamilton is a Mercedes videójában.

„Nagyon remélem, hogy erősebben térhetünk vissza. Valószínűleg a pénteki szabadedzésen fogunk majd beülni az autóba, és pokolian rozsdásak leszünk! Szóval érdekes lesz megnézni, hogy mennyire tudunk jók kezdeni. De szoktam beszélni telefonon a csapattal – Bonóval és James Vowlesszal, hogy megbeszéljük a tervet.”

„Azt gondolom, hogy mindannyiunknak biztosra kell mennünk azt illetően, hogy kihasználjuk az eszközeinket, mint például a versenyszimulátort. Valószínűleg én is be fogok ülni a szimulátorba, amit nem mindig szeretek, de ez is segíthet abban, hogy rögtön jól kezdjünk, miután visszatérünk, és hogy annyira készen álljunk, mintha egy versenyt sem hagytunk volna ki.”

„A kérdés az, hogy hogyan tudunk megérkezni úgy Ausztriába, mintha már teljesítettünk volna nyolc versenyt. Ez lesz az igazi kihívás. Nem tudom, hogy képesek leszünk-e erre, de ez egy jó cél számunkra.”

Hamilton úgy gondolja, hogy mindenkinek törekednie kell arra, hogy fejlesszenek magukon a koronavírus-járvány okozta kényszerszünet miatt.

„Ha mi, ha én, ha te nem fejlődsz ezek alatt a napok alatt, akkor mégis mit csinálunk? Akkor nyilvánvalóan csak az idődet vesztegeted, miközben a hátsódon ülsz. Semmi nem hullik az ölünkbe, meg kell szereznünk azt, amit akarunk, és jobban kell akarnod, mint az a személy, aki az ellenfeled. De ehhez fel kell emelned a feneked, és meg kell csinálnod!”

„Én meglehetősen jó formában vagyok, de mindig lehet még jobb formában is lenni. Látok dolgokat, és úgy gondolom, hogy „francba, van egy kis zsír itt, francba, keményebben kell dolgoznom, el kell mennem futni”. Valójában rajtam nincs túl sok zsír! De vannak olyan emberek, akiknek átfutnak ilyen gondolatok az agyukon, de ezt el kell engedned, meg kell találnod, hogy mit szeretsz, azt kell mondanod, hogy megcsinálom, és senki nem állhat az utamba!”

Hamilton azt is elmondta, hogy élvezi a szünetet is, és elfoglalja magát: sokat olvas.

„Mentálisan tényleg az a lényeg, hogy jó érzéseid legyenek magaddal szemben, találnod kell egy módot arra, hogy szeresd magad, és hogy kényelmesen érezd magad egyedül is.”

„Most tényleg sok időt töltöttem magammal, biztosra kellett mennem, hogy megbecsülöm magam és azokat a dolgokat, amiket jól csinálsz, azt is elismered, amikor hibázol, és ha nem teljesítesz annyira kiválóan, az is rendben van. És ne legyél túl kemény magaddal.”

„Vannak olyan napok, amikor felkelek, és levertnek érzem magam, és úgy érzem, hogy „Istenem, merre tartanunk, folytatnom kellene egyáltalán a versenyzést?”. Sok különböző dologra gondolok ilyenkor. Viszont aztán eltelik a következő óra, és arra gondolok, hogy imádom, amit csinálok, szóval miért is jutott eszembe, hogy ne folytassam?”

„El kell foglalnod az agyadat. Én próbáltam a lehető legtöbbet olvasni, és belemerültem a meditációba. Mivel én nyughatatlan vagyok, így nagyon nehéz számomra a meditáció. Ülni ott, mozogni, aztán rámegy egy bogár a kezemre… ez nagyon nehéz! Viszont minél többet csinálod, annál jobbá válsz benne, és ez minden mással is így van.” – mondta a hatszoros világbajnok.

