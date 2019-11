Hamilton: Nagyon komplex életem van…

A Japán Nagydíj után Lewis Hamilton arról írt az Instagram-oldalán, hogy a világnak milyen problémái vannak, és külön figyelmet szentelt a klímakérdésnek is. Emellett azt is odaírta, hogy „úgy érzem, mindent feladok”.

Arról viszont eddig nem beszélt a brit, hogy az írás szélesebb, személyes kontextussal is rendelkezik-e, a BBC viszont most erről kérdezte Hamiltont.

„Igen, rendelkezik, de nem igazán akarok belemenni ebbe. Legtöbbször nyíltszívű vagyok, szóval ez egy érzelmes poszt volt, de nem mindig jó dolog érzelmes posztot írni. Csak úgy éreztem, mintha a fejemet verném a falba…”

„Rengetegszer megkérdőjelezem azt, amit csinálok, vagy azt, amit mondok. Tulajdonképpen egy nagyító alatt élem az életemet. Ez pedig mindenki számára nyomást jelent, aki a rivaldafényben van. Viszont mi is emberek vagyunk, és valamikor kicsit el kell rejtőznünk.”

„De ahogy mindig is mondom, nem az számít, hogy elesel, hanem az, hogy felállsz. Nekem pedig sikerült a negativitást pozitívvá tennem, és visszatértem, a következő versenyen nyerni tudtam. És valószínűleg láthatod, ha visszakeresed, hogy amikor nehéz időszakon mentem keresztül, utána általában megnyertem a következő versenyt. Szerintem ebben rejlik az erőm.”

Hogyan érzel az iránt, hogy megvannak a személyes nézeteid, és ki is fejezed ezeket, sokan viszont megkérdőjelezik a nézeteidet?

„Megértem, hogy ez az élet rendje. De a ténytől függetlenül ezt nem könnyebb elfogadni. Azt mondanám, hogy nagyon komplex életem van. Abban is biztos vagyok, hogy mindannyiunk élete komplex. De nem tudok arról beszélni, hogy pontosan mennyire és hogyan komplex az életem.”

„Próbálok minél nyitottabb lenni, ezt pedig a közösségi oldalaimon is láthatjátok majd. De van egy határvonal, a fent említett poszt pedig kicsit túl is ment ezen a vonalon. De nem bánom, mert szerintem nem rossz dolog, ha megmutatod, hogy sebezhető vagy. Így a követőim is láthatják, hogy én is ember vagyok.”

