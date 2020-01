Hamilton nagyon keményen edz: Másfél óra alatt 15 kilométert fut

Noha Lewis Hamiltont minden idők egyik legjobbjának tartják a Forma-1-ben, ami már önmagában hatalmas dolog, miközben 6 világbajnoki cím áll a neve mellett, és továbbra is aktív, időről időre éri némi kritika.

Legutóbb Fernando Alonso hívta fel arra a figyelmet, hogy a korábbi csapattársának még mindig vannak gyenge pontjai, amit a mezőnyből senki nem használ ki. Ez elsősorban Valtteri Bottasra értendő, hiszen a finn egy ugyanolyan Mercedesben ül, de összességében minimális nyomást sem gyakorol a címvédőre.

Alonso szerint Hamilton magához képest rendre gyengébben kezdi a szezonokat, ami a többiek részéről kihasználatlanul marad, noha adott lenne a lehetőség arra, hogy sok pontot gyűjtsenek ellene, amik döntőek lehetnek a végjátékban.

Lewis tavaly is elismerte, hogy nem kezdett túl erősen, és talán emiatt is készül most olyan keményen a 2020-as esztendőre, hogy végig a lehető legjobb formában legyen. Erre szüksége is lehet, ha a Ferrari és a Red Bull egy olyan autóval áll elő, mely az évadnyitó Ausztrál Nagydíjtól kezdve képes lesz hozni a Mercedes szintjét.

Max Verstappen és Charles Leclerc már most nagyon magas szinten vannak, akik komoly veszélyt jelenthetnek Hamiltonra. Sebastian Vettel egyelőre kérdőjel, mert a német évek óta kritikákat kap a hibái miatt, és az előző szezonban is volt pár igen furcsa manővere, amik sokba kerültek.

Hamilton a háttérben már keményen készül az új szezonra, és ezt a közösségi médián keresztül is prezentálja. Legutóbb a személyi edzője társaságában vágott neki egy igen kemény távnak. A cél 15 kilométer teljesítése volt 1 óra 30 perc alatt 140-150-es pulzusszám mellett. A Mercedes sztárja, aki a hírek szerint évi 90 millió dollárt szeretne keresni az új szerződésével, megjegyezte, hogy ez a futás egyáltalán nem volt mókás számára.

