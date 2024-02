Hamilton: "Nagyon fontos pillanat" a Forma-1-nek a Horner-vizsgálat

A Mercedes pilótája a 2024-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj - ahova értesüléseink szerint Horner is úton van - előtti sajtótájékoztatón beszélt erről, miközben a Red Bull GmbH vizsgálatának eredménye még mindig nem ismert.

A Forma-1 számos szereplője, köztük a kereskedelmi jogok birtokosa és a motorsport irányító testülete, sürgős döntéshozatalt követelt a Red Bulltól, ahogy a jövőbeni motorpartnerük, a Ford is. A Hamiltonnak, valamint a McLaren pilótájától, Lando Norrisnak és a dolgot kommentálni nem kívánó Fernando Alonsónak is feltett kérdés külön kitért arra, hogy a vizsgálat ellenére a helyén maradhatott Horner, és még nyilatkozhatott is csapatfőnökként a múlt heti teszteken, miközben a Forma-1 a sokszínűséget igyekszik hirdetni.

Hamilton így felelt: „Nehéz erre válaszolni, természetesen. Szerintem mindig azon kellene lennünk, hogy a sportágat és annak környezetét befogadónak és biztonságosnak érezzék az emberek, ezért minden vádat nagyon komolyan kell venni.”

„Nyilván nem tudunk mindent arról, hogy mi folyik, de megoldást kell rá találni, mivel ott lebeg felhőként a sportág felett, nagyon érdekes lesz látni, milyen hatása lesz ennek a sportágra a jövőben. Szerintem ez egy nagyon fontos pillanat a sportág számára, bizonyítanunk kell, hogy hűek vagyunk az értékeinkhez.”

Hamilton előtt Norris úgy nyilatkozott: „Egyelőre nekünk ehhez semmi közünk. Folyik a nyomozás, folynak a dolgok, ezért jelenleg szeretnék ebből kimaradni, ennyire egyszerű.”