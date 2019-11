Hamilton nagyon aggódik a 2021-es gumik miatt, és a 25 verseny hardcore lehet

A Liberty Media és az FIA a csütörtöki prezentációja részeként megerősítette, hogy a 2021-es autók nem könnyebbek, hanem nehezebbek lesznek. Az új gépek körönként több mint 3 másodperccel lehetnek majd lassabbak, és ez olyasvalami, ami ellentmond a fejlődéssel, hiszen eddig mindig gyorsulást tapasztalhattunk a sportban.

Igaz, láttunk már példát arra is, hogy egy szabályváltozás ellentmondott a fizika törvényének, és az autók gyorsabbá váltak. Most azonban ezek drasztikusabb változtatások annál, hogy mindez megtörténjen, és a plusz súlynak komoly ára lehet, nemcsak a sebességet illetően, amire Lewis Hamilton is felhívta a figyelmet Austinban.

„Az új szabályok lehetőséget jelenthetnek, és a csapat izgalmas módon közelíti ezt meg. Ugyanakkor nem feltétlen gondoljuk azt, hogy az összes döntés a legjobb lett volna. Például az autó nehezebb, szóval az lassabb is lesz. Érdekes lesz mindezt látni. Ez egy nagyon érdekes időszaknak ígérkezik, és azt tervezem, hogy itt leszek, így a céljaim között szerepel az is, hogy ennek az új korszaknak az úttörője akarok lenni.”

„Érdekes lesz látni azt, hogy az autók egyre nehezebbek lesznek. Remélem, hogy ennél azonban nehezebbek már nemigen lesznek, mint amit most bemutattak. Azzal, hogy lassítják az autókat, nemcsak a tempó lesz kisebb, hanem annak a gumikra gyakorolt hatása is változni fog. Nehezebb lesz velük a munka, és tudjuk, hogy ez milyen óriási elemet jelent a verseny szempontjából.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„A pályán a versenyzők igyekszik követni egymást, de ilyenkor a gumik túlmelegednek, mert az autó túl nehéz, és most ebbe az irányba haladnak tovább. Ez szerintem csak még nagyobb nyomást gyakorol a Pirelli-re... 2021-re még nehezebbé teszik a munkájukat. Ebből a szempontból a feléjük megfogalmazott úgynevezett céllevél nagyon fontos. Ez magában foglalja azt, hogy mit szeretnénk tőlük látni, így a versenyzői szövetség, a GPDA szorosan együttműködik az FIA-val annak érdekében, hogy ez a bizonyos céllevél jól van-e megírva. Korábban nem volt ilyen lehetőségünk erre.”

„Nem tudom, hogy korábban ki írta meg az ehhez hasonló leveleket, de szörnyű volt... Fogalmazzunk úgy, hogy nem volt túl jó. Remélhetőleg ezúttal egy jobb céllevelet kapunk, és bízunk benne, hogy egy olyan gumiabroncsot fejlesztenek ki, amik inkább abba az irányba mennek el, hogy segítenek nekünk a jobb versenyek létrehozásában.”

A Liberty Media tervei között szerepel az is, hogy a naptár 25 futamból álljon, mely nemcsak a versenyzőkre, a csapattagokra, hanem a médiára is óriási nyomást helyezhet, akik közül sokan együtt utaznak a mezőnnyel, valamint azokról sem feledkezhetünk meg, akik „otthonról” dolgoznak, de így nem sok hétvégéjük marad a családra.

„25 futam? Rendkívül nehéznek ígérkezik... Fiatalkoromban azt mondtam, minél több futamon veszek részt, annál jobb, de ha olyan emberekről beszélünk, akik így a családjaiktól távol dolgoznak, valamilyen egyensúlyra kell törekedni. A szezon már most is túl hosszú, és nem látom értelmét ennek a 25 futamnak, de nyilván több pénzt jelent a Forma-1-nek.”

A következő videós anyagban virtuálisan járhatjuk be az austini versenypályát, mely 2012-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben. Egy hajtósabb kör a Williams autójával.