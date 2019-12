Hamilton két, Rossi négy keréken - világbajnokok egyszerre a pályán - videó

Hétfőn a hatszoros forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és a hétszeres MotoGP-világbajnok Valentino Rossi "fegyvert" cserélt, és kipróbálta a másik versenygépét Valenciában.

A Monster által összehozott találkozón Hamilton a Yamaha 2019-es versenygépével ment, míg Rossi egy 2017-es Mercedes-szel. A fotók szerint egy időben is voltak pályán, különböző gépekkel.

Azt már előre tudni lehetett, hogy Hamilton már vasárnap tanácsokat kapott Franco Morbidellitől, aki Rossi márkatársa a királykategóriában. Hamiltonnak és Rossinak is volt már tapasztalata a másik kategória kapcsán, most ismét gyakorolhattak.

"Elképesztő jó egy olyan legendát, mint Rossit autóban látni. Nagyon izgatott vagyok, hogy felfedezi az autót. Arra emlékeztet, amikor én ismerkedtem az F1-es autóval, és látod magad körül a csapatot, az más tészta" - mondta Hamilton.

"Nagy szurkolója voltam mindig is Hamiltonnak, most pedig egy fantasztikus napunk volt. A két királykategória nemcsak találkozott, hanem együtt is dolgozott. Igazi F1-es versenyzőnek éreztem magam" - mondta Rossi, aki elmondta, hogy nagy élmény volt F1-es autót vezetni.

Ugyanakkor az olasz azt is elismerte, hogy a valenciai pálya technikailag trükkös, ráadásul a hétfői nap nagyon szeles volt. "Lewis briliáns volt a motoron, remek volt a pozíciója az M1-n" - mondta Rossi.

A közösségi médiába fel is került egy kis videó a cseréről:

