Hamilton mossa kezeit a Kingspan-botrány kapcsán

A Mercedest több oldalról is támadás érte, miután a héten bejelentették, hogy Szaúd-Arábiától kezdve megjelenik az autójukon a Kingspan logója. Mindez azért verte ki a biztosítékot sokaknál, mert a cégnek potenciálisan köze lehetett a Grenfell-toronyházban 2017 júniusában 72 áldozatot követelő tűzesethez.

A Grenfell United nevű csoport nyílt levelet írt Wolffnak, hogy gondolja újra ezt a „sokkoló” megállapodást a Kingspannel. Az osztrák ezek után felajánlotta, hogy találkozik a csoporttal az ügy megvitatása érdekében.

A hétszeres világbajnok azért is került a képbe, mivel korábban ő is támogatását fejezte ki az érintetteknek, akik most nyilván nem vették jó néven, hogy Hamilton autóján is feltűnik az említett vállalat logója.

Még több F1 hír: Hamilton: Büszke vagyok Valtterire, ez egy remek eredmény

A címvédő a szaúdi időmérőt követően kommentálta először a kialakult vitát. Arról beszélt, hogy ez olyasmi, amiről „nem szükséges a nyilvánosság előtt beszélnie”, és elmagyarázta, hogy neki nincs köze ahhoz, hogy milyen támogatókkal egyezik meg istállója, kivéve egyet, a Tommy Hilfigert.

„A Tommy volt az egyetlen, akiket én hoztam a csapathoz. Számomra újdonság volt hallani a héten történtekről. Nagyon is tisztában voltam a helyzettel, és szorosan követtem a családokat, akiket érintettek azok az események.”

„Tudjuk, hogy hatalmas felháborodás volt, és az emberek elképesztő mennyiségű támogatást nyújtottak. Ahogy már mondtam viszont, ennek nem sok köze van hozzám. Tudom, hogy Toto már dolgozik rajta. Sajnos az én nevemet is összetársítják ezzel, mert rajta van az autón, de hogy ez továbbra is így lesz-e, az majd elválik.”

Hamilton tehát nem akar belefolyni ebbe a vitába, amely meglepően nagyra duzzadt, bizonyos szempontból érthető okokból. Nemrég egyébként a brit kormány minisztere, Michael Gove is azokhoz csatlakozott, akik megkérték a Mercedest, hogy gondolja át a szponzori megállapodást.

Már kiderült, mely pályákon rendezhetnek jövőre sprintet