Hamilton Monzában lemaradt a rasszizmusellenes térdelésről

A Forma-1 a júliusi Brit Nagydíj óta egy hivatalos rasszizmusellenes demonstrációt tart a futamokon, így a versenyzők letérdelhetnek, vagy más gesztusokat tehetnek a rajtrácson. Lewis Hamilton, a Forma-1 egyetlen fekete pilótája a vezéralakja a sorozat antirasszista üzenetküldésének, ám a vasárnapi térdelésről hiányzott.

A Ferrariból Sebastian Vettel szintén nem tűnt fel a demonstráción, így két üres hely volt a pilóták között a hímnuszok előtt. Utóbbiaknál Hamilton már jelen volt egy Black Lives Matter pólóban, ahogy a korábbi versenyeken is.

Hamilton a futam után elmondta, hogy csak azért maradt le a közös kiállásról, mert rosszul időzítve visszament a Mercedes garázsába, hogy megtegye a végső előkészületeket a futamra: „Egyszerűn rossz volt az időzítés.”

„Az én garázsom van a legtávolabb a rajtrácstól, visszavittem oda a rolleremet és egyszerűen elkéstem. Azt hittem, még időben elindultam, általában szólnak, hogy mikor kell mennem. Amikor mondták, hogy menjek a garázsból és jöttem vissza, akkor láttam, hogy már mindenki letérdelt.”

„Igen, lekéstem, de ez nem a világ vége. Láthattam, ahogy a csapat letérdel, az remek volt. Legközelebb igyekszem időben visszaérni. Talán legközelebb nem megyek vissza egészen a garázsomig, általában szokott lenni közelebb is illemhely.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Lance Stroll, Racing Point RP20 in the pit lane Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A Forma-1 10 percet hozzátett a verseny előtti programhoz a Brit Nagydíjtól kezdve, hogy legyen a pilótáknak elég ideje részt venni a rasszizmusellenes demonstráción, miután a rajtrácsról sokan panaszkodtak, hogy nincs rá idő.

A demonstráción résztvevő pilóták közül heten - Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Danyiil Kvjat és Kevin Magnussen – ahogy eddig is, úgy most is állva maradtak.

