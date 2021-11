„Hamilton: A Mercedes semmit sem tudott tenni a Red Bull „sokkal gyorsabb” autója ellen

Rögtön a rajt után nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz könnyű dolga Lewis Hamiltonnak, hiszen Max Verstappen egy rendkívül kemény manőverrel bebújt a két Mercedes mellé, majd az 1-es kanyarban átvette a vezetést.

Ezt követően Lewis Hamilton számára már csak az volt a kérdés, hogy maga mögött tudja-e tartani Perezt, aki a verseny végén nagy tempóval közeledett rá. A brit végül bírta a nyomást, de azt elismerte, hogy az egész hétvégén lassabbak voltak a Red Bullnál.

„Először is gratulálok Maxnak, egyszerűen gyorsabb volt az autójuk a hétvégén, nem tudtunk mit csinálni velük” – értékelt Hamilton. „Mindent beleadtam, és valóban jót csatáztam a végén Sergióval, örülök, hogy megtartottam ezt a 2. helyet.”

„A nyomás az mindig itt van, korábban is sokszor volt már rajtam, úgyhogy ez nem is annyira zavart meg. Az, hogy Sergio ilyen gyorsan utolért, megmutatja, hogy milyen gyors az autójuk. Közel tudott maradni hozzám, jó munkát végzett, nyomás alatt tartott folyamatosan, de így is élveztem a versenyt.”

Azzal, hogy Verstappen nyert, míg Hamilton csupán a 2. helyen fejezte be a futamot, a kettejük közti különbség 19 pontra nőtt. A Mercedes legalább a leggyorsabb körért járó egy pontot elvette Verstappentől Bottas révén.

