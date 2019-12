Hamilton: Mindenki a Mercedesbe vágyik!

A 2020-as rajtrácson már nincs kérdés, az idei szezon végére minden kérdőjel kiegyenesedett, ám a sportágra váró 2021-es változások fényében a jövő évi "keringő" akár minden korábbit felülmúlhat.

A csapatok közül az elmúlt években egyértelműen kiemelkedett a Mercedes, amely határozottan tartotta meg technikai fölényét, amelynek eredményeképpen idén hatodszor nyerte el zsinórban a konstruktőri és az egyéni elsőséget is.

Lewis Hamilton pedig hatodik címét, az ötödiket a Mercedes-szel ünnepelte idén, és ezzel már csak egy címre van Michael Schumacher rekordjától. Hamiltont az FIA év végi gáláján kérdezték, hogy mit gondol a pilótapiacra váró helyzetről.

"Érdekes időszak lesz, mert sok pilóta keres majd csapatot. Azokról a hívásokról beszélek, amiket már most is kap Toto Wolff a pilótáktól, akik mindenfelé keresgélnek. Mindenki szívesen elhagyná a csapatát, hogy oda kerüljön, ahol most mi vagyunk" - jelentette ki a párizsi eseményen Hamilton.

Még több F1 hír: Alonso: Hamilton legalább Schumacher szintjén van

"Ez érthető, mindenki nyerni akar. De nekem ez nem jelent stresszes helyzetet. Mindig tiszta a kommunikáció köztem és Toto között" - mondta a brit. "Nem voltak közöttünk titkok, és ez így is marad."

Hamiltonnal együtt pénteken részt vett a párizsi sajtótájékoztatón Fernando Alonso is, aki ugyan a Dakarra készül, de nem tartja kizártnak, hogy 2021-ben visszatérjen a Forma-1-be. Hamilton nem tagadja, hogy a célja, hogy maradjon az F1-ben, de benne van, hogy máshogy alakulnak a dolgok.

"Szeretek itt lenni, szeretem az embereket, akikkel dolgozom. Ezért nagyon nehéz lenne csak úgy lelépni. A csapat, a szervezet, a főnökök, 13 éve vagyok a Mercedesszel, szóval nagyon nehéz elképzelni magam valahol máshol" - mondta Hamilton.

"Amit pedig az elmúlt hét évben építettünk, az a dominancia nagy erő. Sok időbe telt ezt felépíteni, hogy ilyen mély legyen, ilyen következetes. Ez nem múlik el csak úgy. A többi csapatnak pedig nincsenek meg az eszközei ehhez. És ezt kiépíteni sok idő" - mondta brit.

Az Aston Martin tovább folytatja a Valkyrie tesztelését, amelynek hangja már most a világ legjobbjaival vetekszik.