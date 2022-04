„Hamilton mellett az ember kifogy az energiából”

Kovalainen neve gyakran feledésbe merül az F1-es közösségben, ez pedig talán nem véletlen. Egyetlen futamgyőzelmet sikerült ugyan szereznie pályafutása során, méghozzá a 2008-as Magyar Nagydíjon, de ezt leszámítva nem igazán alkotott maradandót. Ehhez viszont csapattársának is bőven volt köze.

Hamilton ugyanis két közös szezonjukban elég egyértelműen le tudta őt győzni, Kovalainen számára pedig ez azt jelentette, hogy karrierje elkezdett lefelé ívelni, és utána már csak a sereghajtónak számító Lotus csapata alkalmazta őt.

Ma már persze ő maga is elismeri, hogy Hamilton tehetsége egyszerűen túl sok volt számára, hiszen csak nagyon ritkán tudott felérni a szintjére, és akkor is rettentően meg kellett erőltetnie magát hozzá. Most a talkSPORT interjújában mesélt kicsit a múltról.

„Néha tudtam olyan gyors lenni, mint ő, de egy teljes szezon folyamán ez már nem ment, és minden egyes edzésen küzdenem kellett, hogy ne maradjak le. Ha pedig ezt a stratégiát választod, akkor kifogysz az energiából, és velem is ez történt.”

„Én nem voltam képes olyan futamokra és időkre, mint amilyeneket ő ment, és ez nem volt egyszerű. Annyira komoly teljesítményre képes, hogy még az olyan szupertehetségek, mint Max Verstappen, még neki is rengeteg erőfeszítésébe telik elérni azt a magas szintet, ez pedig nem mindenkinek megy.”

Kovalainen szerint Rosberg példája is jól mutatja, hogy Hamilton mellett nem könnyű az élet. „Úgy gondolom, neki minden egyes eszközre szüksége volt az eszköztárából, hogy le tudja győzni Lewist, és ez majdnem megölte őt.”

„Ő maga is elmondta: nem lett volna képes még egy olyan szezont futni, mint a 2016-os, különben meghalt volna.” A finn ráadásul még arra is kitért, hogy talán Alonso pályafutását is Hamilton vitte félre, mivel a mclarenes kaland után a kétszeres bajnok igazából mindig rosszkor volt rossz helyen, és már nem tudta úgy gyarapítani sikereinek számát.

„2008-tól kezdődően mindig rosszul döntött. Néha azon tűnődöm, hogy ennek oka nem az volt-e, hogy mennyire meglepődött Hamilton tempóján. Ha ez így volt, akkor a Ron Dennisszel és a csapattal való vitái miatt nem mehetett oda, ahová szeretett volna, így pedig újra a Renault-ra szavazott, akik azonban már nem voltak olyan erősek. Igazából azóta sem tudott rendesen talpra állni” – vélekedik Kovalainen.

Mindezek a dolgok talán Russell számára is rossz előjelek lehetnek, persze ő teljesen más helyzetben van, mint az említett többi pilóta, ráadásul két futam után még túl korai megmondani, miként fog alakulni a párharca Hamiltonnal.

