Hamilton megnevezte az idei legjobb futamát

Lewis Hamilton egyértelmű favoritként kezdte a szezont, azonban 2019-hez hasonlóan ismét Valtteri Bottas nyerte a szezon első futamát, ráadásul meggyőző teljesítménnyel. A brit végül dobogóra sem állhatott, mert Albon kilökéséért 5 másodperces büntetést kapott, így a 3. végül Lando Norris lett.

Hamilton azonban a „gyenge” kezdés után 6 versenyből 5-öt megnyert, még úgy is, hogy Silverstone-ban 3 ép kerékkel ért célba, majd a szezon második felében ismét 5 futamgyőzelmet szerzett sorozatban.

Az FIA díjátadó gálájának virtuális sajtótájékoztatóján meg is nevezte, hogy őt melyiket tartja a kedvenc futamának:

„Őszintén, nem emlékszek az összes versenyre, rá kell néznem a trófeákra, hogy emlékezzek, melyikekről van szó” – mondta Hamilton.

„Szerintem Törökországra emlékszek a legélénkebben, mert nem volt annyira régen, és a körülmények is különlegesek voltak, más pilótákkal is harcolnunk kellett, és a nyomás is óriási volt, mivel ott megnyerhettem a világbajnokságot, szóval azt mondanám, hogy az volt az idei legkiemelkedőbb teljesítményem.”

Hamilton szerződéshosszabbításáról még mindig nincs hír azonban, hiába nyilatkozta azt, hogy karácsonyra egy új szerződést kér. A legújabb információk szerint lehet, hogy csak a 2021-es téli tesztek előtt jelentik be a maradását.

