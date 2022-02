Hamilton megmutatta, mivel töltötte ideje egy részét a téli szünetben (képek)

Azt ugyan biztosra vehetjük, hogy a hétszeres bajnok elgondolkodott azon, mihez kezdjen a tavalyi év zárását követően, de azért vélhetően nem arról volt szó, hogy egy sötét szobában a falat kaparva és a fejét a falba verve tette mindezt.

A közösségi oldalain ismét egyre aktívabb pilóta meg is mutatta, mivel töltötte néhány napját, amíg a világ és az F1-es közösség azt találgatta, vajon szögre akasztja-e a sisakot.

Már korábban is kerültek fel képek arról, hogy Amerikában, azon belül is Los Angelesben járt, meglátogatta a Grand Canyont is, a saját fotói tanúsága szerint pedig sok időt töltött el gyerekek társaságában, valamint nem felejthetjük el a lovaggá ütését sem.

Emellett a barátaival is próbált kikapcsolódni, méghozzá egyik alkalommal egy kis társasjátékozás révén, emellett pedig kitesurfözni is elment. A helyzet az tehát, hogy mozgalmasan teltek Hamilton napjai.

Mi pedig csak remélni tudjuk, hogy tényleg feltöltődve tér majd vissza az F1-es mezőnybe, ahol ha szerencsénk lesz, akkor ismét szoros csatát vívhat majd Max Verstappennel vagy bárki mással, akinek az autója is lehetővé teszi mindezt.

