Hamilton megmondta, ha valami „baromság” a készülő F1-es film kapcsán

A Brad Pitt főszereplésével készülő hollywoodi produkció forgatása tavaly vette kezdetét, és a stáb az F1-es hétvégékre is ellátogatott. Ott voltak többek között Silverstone-ban és a Hungaroringen is, mielőtt be kell szüntetni a munkálatokat egy időre az írók és színészek sztrájkja miatt.

Ami azonban magát a filmet illeti, Hamilton már többször is elmondta, hogy szeretné, ha az igazán autentikus lenne, és nem lennének benne komoly ferdítések annak kapcsán, hogy milyen a Forma–1, vagy hogy milyen Forma–1-es autót vezetni.

A hétszeres bajnok most a GQ-nak beszélt arról, hogy ha szerinte valami nem néz ki valósághűen, akkor arra rögtön fel is hívja a készítők figyelmét. „Megmondtam nekik, hogy ennek a filmnek valósághűnek kell lennie.”

„Két különböző nézői csoportunk van. Ott vannak a régebbi, eredeti rajongók, akik már a születésüktől kezdve a főcímdalt hallgatják minden hétvégén, és a családjukkal nézik a futamokat, illetve ott van az új generáció is, akik most szereztek tudomást róla a Netflixen keresztül.”

„Úgy éreztem, az én feladatom az, hogy megpróbáljam felhívni a figyelmet arra, ha valami baromság. »Ez sosem történne meg. Ez így lenne. Ez vélhetően így történne.« Csak próbáltam tanácsokat adni nekik arról, miről is szól igazából a versenyzés, és hogy a versenyzés rajongójaként mi lenne hatásos és mi nem” – zárta gondolatát Hamilton, aki ugyanebben az interjúban a 2021-es szezonzáróról is ejtett pár szót.