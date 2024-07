Hamilton meglepő üzenetet küldött a teniszezőnek a wimbledoni sikere után

Akárcsak tavaly, úgy Alcaraz idén is Novak Djokovicot győzte le három szettben a Grand Slam-torna döntőjében, majd pedig elárasztották őt a gratuláló üzenetek. 2023-ban például Will Smith, az amerikai színész is írt neki, aki idén sem felejtette el a dolgot, de ezzel természetesen nem volt egyedül.

Érdekes módon azonban a gratuláló sztárok között ott volt Lewis Hamilton is, aki egy héttel korábban maga is történelmet írt Angliában, hiszen kilencedik alkalommal tudta megnyerni hazai F1-es futamát Silverstone-ban.

Önmagában persze nem meglepő, hogy egyik profi sportoló gratulál a másiknak egy-egy nagy eredmény után, de Alcaraz elmondta, hogy ez volt a legelső alkalom, hogy Hamilton kapcsolatba lépett vele. Az F1-esek közül egyébként honfitársa, Fernando Alonso is küldött neki üzenetet.

Amikor a Marca arról kérdezte Alcarazt, kapott-e gratulációkat, ő így fogalmazott: „Ismételten rengeteg kedves üzenetet kaptam, ami nagyon különleges. Sportolóktól és ismert személyektől egyaránt. Will Smith ismét gratulált, Neymar is, aki mindig követ engem és ezért nagyon hálás vagyok. Rafa [Nadal], Pau Gasol, Fernando Alonso.”

„Lewis Hamilton gratulációja eközben meglepett, mert korábban még sosem írt nekem, és sosem volt még semmilyen interakciónk. Biztosan vannak olyanok, akiket kihagytam, de nagyon boldog vagyok.”

