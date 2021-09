Hamilton meg van győződve róla, hogy egy fejlesztés áll a Red Bull „nagy ugrása” mögött

Max Verstappen visszavette a bajnoki vezetést, miután „megnyerte” a belga viadalt, majd pedig domináns formában hazai futamát is. Az időmérőn ugyan csak 38 ezred volt a különbség, de ez inkább a mercedesesre lehetett hízelgő, mivel Verstappen kétszer is időt veszített különböző hibák miatt.

A versenyen aztán pedig már nem igazán volt kérdés, hiába próbálkozott keményen a csillagos csapat, hogy legyűrjék a bikásokat, akik minden támadást hárítottak. A hétszeres bajnok pedig azt sejti, hogy a Red Bull nemrég egy újabb teljesítménynövelő fejlesztéssel állt elő.

„Szerintem mindenképpen javítottak az autójukon valamilyen fejlesztéssel a legutóbbi futamon, de persze akkor még nem láthattuk a valós tempót. Mi is mindent beleadunk. Volt néhány hétvége, ahol úgy tűnt, azonos szinten vagy kicsit előttük vagyunk, de ebből csak kevés volt, utána pedig nagyot ugrottak, ezért nehéz volt.”

„Azt hiszem, annyira közel állunk egymáshoz, hogy nem igazán lehetséges az előzés. Szóval most leszegett fejjel kell dolgoznunk tovább. Ugyan most még a konstruktőriben elöl vagyunk, de persze gyorsulnunk kell. Újra futamokat akarunk nyerni.”

Hamilton úgy írta le a Holland Nagydíj rajtját, hogy Verstappen „egy rakéta volt”, és elismerte, hogy „semmit sem tudott tenni” az 1-es kanyar felé vezető úton. „A motor terén is komolyat léptek előre idén. Tavaly még nem voltak a legjobbak a rajtoknál, de azóta persze több lóerejük van.”

„Az egész hajtóegységük fejlődött minden aspektus terén, a vezethetőség és a rajtokat tekintve is. Idén összességében ők indulnak a legjobban. Több területen is kemény munka vár ránk” – igyekezett hajtani csapatát Hamilton, aki elmondta azt is, hogy kellenének még fejlesztések, ha nyerni akarnak idén.

