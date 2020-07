Hamilton: „Sokat nyertem, de még nem annyit, mint Michael”

A 253 nagydíján 86 győzelmet szerzett, és már 90 rajtelsőségnél tart. Hihetetlen, hogy gyakorlatilag ugyanannyi szombati és vasárnapi sikere van. Emellett 48x volt övé a leggyorsabb kör, és a 153 dobogó is több mint erős teljesítmény.

A Magyar Nagydíjon egy újabb nagy rekordot állított be. Ezelőtt csak Michael Schumacher volt képes arra, hogy ugyanazon a pályán 8x nyerjen. Ez Magny-Cours volt. Immáron Hamilton neve mellett is szerepel egy ilyen pálya a Hungaroringgel.

Hamilton nagyon különlegesnek érzi ezeket az eredményeket, és természetesen hálás is azért, hogy ilyen sikeres lehet. Erre valószínűleg még ő sem számított a karrierje elején. Óriási számok, és még nincs vége a karrierjének.

„Őszintén szólva továbbra is csak azt tudom mondani, hogy ez valóban nem olyasvalami, ami a fejemben van, vagy bárhol is prioritást foglalna el.” - mondta Hamilton a rekordról, tehát azokat nem üldözi, és nem tartozik a fő céljai közé, hogy történelmet írjon.

„Valójában ez soha nem szerepelt a prioritási listámon. Amikor fiatalabb voltam, imádtam Ayrtont, és ez még mindig így van, és az a gondolat járt a fejemben, hogy egy nap valami hasonlót vigyek véghez. Emlékszem, amikor Ayrton karrierjének utolsó felén nőttem fel és Michael versenyein, az ő sikerein.”

Hamilton azonban arról még igazán csak álmodni sem álmodott, hogy 90 rajtelsőséget érhet el, amivel minden addig rekordot megdönt majd. A brit soha nem álmodott erről, így nem is tervezett hasonlót, de mindig hálás lesz ezekért az eredményekért.

„Emlékszem, ahogy a tévéből figyeltem Michael győzelmeit, és most én is ott vagyok, miközben nem üldöző vagyok a számokat tekintve, hanem közel kerültem ezekhez a győzelmekhez. Sokat nyertem, de még nem annyit, mint Michael.” - tette hozzá Hamilton Schumacherről, aki 91 győzelemmel fejezte be a karrierjét.

„Ez csak arra a dominanciára és kitűnőségre emlékeztet, amit hosszú ideig mutatott, és megértem azt a helyzetet, amiben ő volt. Meg tudom érteni azt a nyomást, ami rajta volt. Ez igen figyelemreméltó.” - zárta le a Mercedes világbajnoka.

