Hamilton még Niki Laudára is rácáfolt azzal az időmérős körrel

Az köztudott, hogy Hamilton sok egyéb dolgot is csinál a versenyzésen kívül. Szereti még a zenét, a divatot, az utóbbi időben pedig egyre gyakrabban és hangosabban szólal fel aktivistaként is.

Régebben sokan kritizálták is őt amiatt, hogy az extravagáns életvitele és a folyamatos utazásai miatt elterelődik a figyelme a versenyzésről, ez pedig ront a teljesítményén. Ezt azonban a mercedeses időkben már nem igazán lehetett nála észrevenni, és még a néhai Niki Laudára is rá tudott cáfolni.

„Remek csapat van körülöttem, de azt kell mondanom, hogy szerintem sokkal elfoglaltabb vagyok, mint bármely másik pilóta is valaha volt. A legnehezebb dolog megtalálni a helyes egyensúlyt, mert sosem akarod azt, hogy az emberek amiatt támadjanak téged, mert érzésük szerint elvonta a figyelmedet ez a sok másik dolog.”

Hamilton ezek után felidézett egy példát is erre, amikor azért kritizálták őt, mert egy divatbemutatón vett részt, amely nem sokkal a Szingapúri Nagydíj előtt zajlott. „Volt például egy alkalom, amikor részt vettem egy divatbemutatón New Yorkban, aztán egyből repültem a helyszínre, és mindenki, beleértve Nikit is, azt mondta, hogy nem tudom megcsinálni.”

„Aztán megfutottam azt az időmérős kört, és hirtelen mindenki elhitte, hogy mégis lehet ezt így csinálni” – emlékezett vissza a hétszeres bajnok a 2018-as szingapúri időmérőre, amelyen nem ő volt a nagy esélyes, de élete egyik legjobb körével mégis megszerezte az első rajtkockát.

Ettől függetlenül azt is kihangsúlyozta, hogy számára a versenyzés a legfontosabb, bármit is csináljon még mellette. „Nem tudnám csinálni ezt a sok másik dolgot, ha közben nem versenyeznék, szóval igazából csak rajtam múlik, hogy ismerjem a határokat és tudjam, meddig mehetek el, meddig maradhatok fent, elmenjek-e bulizni és hasonlók.”

Átalakul a melbourne-i pálya vonalvezetése: komoly gyorsulás várható