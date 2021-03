Hamilton még nem tudja, letérdel-e idén is a futamok előtt

Lewis Hamilton ismét egyértelművé tette, hogy továbbra is szándékában áll harcolni a nagyobb ügyért, ezért hirdetni fogja majd az egyenlőséget és a diverzitás fontosságát, bár abban még nem biztos, hogy ismét térdre ereszkedik majd a futamok rajtja előtt.

A brit volt tavaly a rajtrácson a rasszizmus elleni megnyilvánulások vezére, és sok pilóta csatlakozott hozzá, akik szintén letérdeltek a rajtrácson. Amikor megkérdezték tőle, hogy továbbra is hasonlóan fog-e tenni, Hamilton elmondta, hogy Bahreinben beszélni fog majd az F1 vezetőjével, Stefano Domenicalival.

„Mindenkinek a saját döntését kell meghoznia. Szerintem ez egy szimbolikus gesztus, és bizonyos időkben nagyon hatásos is tud lenni” – mondta a brit a RacingNews365-nek és a média egyéb képviselőinek.

„Jelenleg még nem döntöttük el, hogy mit fogunk csinálni, de mindannyian találkozunk, amikor megérkezünk Bahreinbe, szóval biztos vagyok, hogy ez is részese lesz a Stefanóval való megbeszéléseknek.”

„Nem hinném, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki letérdeljen. Inkább a háttérben tett cselekedeteink számítanak. Ami igazán fontos, hogy ezek a dolgok jönnek és mennek, de ez továbbra is problémát jelent, amely hatással van a mindennapi életemre és még rengeteg másik emberére is.”

„Ezért is fontos, hogy továbbra is folytatódjon a diskurzus, még ha az nem is kényelmes mindenkinek, mert a változás lehetséges és szükséges is. Látjuk majd, hogy miként tudunk összedolgozni annak érdekében, hogy fontos szerepet töltsünk be, de közben nem feltétlenül kell letérdelnünk” – zárta Hamilton.

