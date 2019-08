Hamilton még erősebb Red Bull-Hondát akar: imádja ezt

Lehetséges, hogy már senki sem tudja elvenni a Mercedestől a bajnoki címet, hiszen a németek előnye jelentős, és semmi jel nem utal arra, hogy ne tudnák megtartani a vezető helyüket, miközben a Ferrari még mindig nem nyert futamot, noha erre több lehetősége is volt. Az olaszok legutóbb a Magyar Nagydíjon nagyon lassúak voltak, addig a Red Bull-Honda megint majdnem futamot nyert.

„Őszintén szólva, versenyzői szempontból nincs jobb érzés, mint amikor úgy versenyzel, mint a legutóbbi futamon, miközben szembe kell nézned egy igazán erős versenytárssal, és egy olyan nagyszerű pilótával, mint Max, aki egyértelműen a legjobbját nyújtja, továbbra is. Mindez igazán megnyugtató.” - kezdte Hamilton, aki valóban igazán élvezte a vasárnapot a Hungaroringen.

„Először is, fontos látni a köztünk lévő tiszteletet, ami azt hiszem, ott volt. Ez valóban egy tiszteletteljes vezetés volt, és remélem, hogy ilyen módon fog folytatódni. Már az elejétől kezdve éreztem, hogy ez egy olyan csata lesz, amit akarunk magunknak. Fantasztikus volt, és az, ahogyan ez az egész lezajlott.”

„Élveztem odakint, miközben helyet is adtam neki. Valójában ez most inkább egy fejjáték volt, és másképpen harcoltunk. Ha a bajnokságban közelebb lennénk egymáshoz, akkor ez talán sokkal agresszívebb lett volna. Erre azonban nem volt szükség, és tényleg csak a tiszta versenyzéssel foglalkozhattunk. Majd eljött az a pont számomra, amikor fel kellett zárkóznom, és nagyon gyorsak voltunk.”

Hamilton annak is örül, hogy a Red Bull visszatért, immáron a Hondával, mert úgy tűnik, hogy még a Mercedesre is képesek nyomást gyakorolni. Közben már a 4-es motor is úton van, amivel még közelebb kerülhetnek a németekhez: „Nagyon boldog vagyok, különösen egy olyan időszak után, amikor mindenki annyira negatívan beszél a sportról, majd hirtelen megtörtént ez a nagy lépés a Red Bulltól, és most egy igazán jó csata van kialakulóban közöttünk, ami úgy tűnik, marad is.”

„Ezzel együtt azt gondolom, hogy a Ferrari vissza fog térni a játékba a hosszú egyenesek miatt, különösen Spában és Monzában, ahol ez mind megvan és nincsenek igazán kanyarok. Nyilvánvaló, hogy Spában azért van kanyar, de összességében a karakterisztika kedvező lesz számukra. A Red Bull mint mondtam, nagyon jól teljesített, és remélem, hogy ez folytatódni fog a részükről, ahogyan azt is, hogy még több olyan csatát láthatunk, mint legutóbb.”

„És ez a futam egyike volt azon versenyeknek, amikor nem történt olyan sok minden. Sokkal inkább egy igazi csapatmunkát és a stratégiai kombinációját láthattuk érvényesülni, ahogyan együtt dolgoztunk. Teljesen megértettem a stratégiámat, minden opciót, amink volt. A futam előtt sok dolgot kérdeztem meg, majd a végén egy igazi csapatmunkát láthattunk.”

