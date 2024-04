Hamilton már „túl van a zeniten”, nem lesz nyolcszoros bajnok

2021 végén vélhetően senki sem gondolta, hogy Hamiltonnak az azóta eltelt időben egyetlen futamgyőzelem sem jut majd, de ebben persze legnagyobb részt a Mercedes autói tehetők felelőssé, hiszen az istálló továbbra sem találja az igazi áttörést az új szabályrendszerben.

A brit pedig részben emiatt is dönthetett úgy, hogy jövőre már a Ferrarinál folytatja karrierjét, ami talán új lendületet adhat neki, és ki tudja, talán még a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címre is esélye nyílhat.

Hogy végül így lesz-e, azt nyilván most még nem lehet megmondani, de a holland Michael Beleekemolen szerint Hamilton sem teljesít már úgy, mint régen. „Minden annyira rossz most. Szerintem már túl van a zeniten. Nem alakulnak jól a dolgok, és már nem látom benne azt az átütő erőt” – nyilatkozta a RacingNews365-nek Bleekemolen.

Szerinte ráadásul a Ferrarinál sem fog sokat változni a helyzete: „Lehet, hogy ismételten ott lesz majd a legjobb kettő vagy három között, ez simán előfordulhat. Ez sem lesz könnyű, de jó lenne látni. Ettől függetlenül viszont nem hiszem, hogy sor kerül rá.” Ami pedig a hőn áhított nyolcadik címet illeti, a korábbi pilóta szimplán kijelentette, hogy az már nem lesz meg Hamiltonnak.

Ebben pedig nagy szerepe lehet Max Verstappennek, aki az utóbbi évek dominanciája után idén is jó úton halad a negyedik bajnoki címe felé, Bleekemolen szerint azonban mindez főként honfitársa érdeme, nem pedig a kiemelkedő Red Bullé.

„Én teljes mértékben számítottam erre. Max szimplán a legjobb, és ezt rögtön a rajtok után is látni lehet. Pár kör elteltével már másodpercekkel vezet. És ennek semmi köze ahhoz, hogy jobb az autó, mert [Sergio] Perez mögötte van és ő nem képes ugyanerre. Perez szerintem olyan, mint a többi pilóta az élcsapatoknál. Charles Leclerc és Carlos Sainz szintjén van.”

„És csak egyetlen pilóta van, aki kiemelkedik a többi közül. Ezt minden kategóriában látni lehet, valaki mindig jobban teljesít. És ennek sokszor semmi köze az autóhoz, mert inkább az számít, hogy az illető kicsivel ügyesebben tud kezelni mindent. Nem látom, hogy bárki is legyőzné Maxot. Azért ő nyer, mert jobb. Ez világos. Szerintem ő a Ferrarival is futamokat tudna nyerni, és talán még a bajnoki címet is, mert annyival jobb.”

