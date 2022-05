Hamilton már túl van a csúcson? „A visszaesés nagyon gyorsan történik”

Lewis Hamilton 2022-ben öt futam után csak a hatodik helyen áll a bajnokságban. A Mercedes még nem tud megfelelő autót biztosítani neki, de fiatal csapattársa, George Russell már 23 ponttal többet szerzett a britnél. Jacky Ickx szerint Hamilton talán már túl van a fénykorán és ennek az idei szezon az egyik első jele.

Ickx azon tűnődött, hogy Hamilton már túl van-e a fénykorán, hiszen a hétszeres világbajnok életkora is kezd a visszavonulás éveibe lépni. A belga úgy látja, hogy a Mercedes pilótája egyre inkább lemarad a Verstappen-generációval szemben, amely olyan versenyzőkből áll a hollandon kívül mint Charles Leclerc, Lando Norris és George Russell. A Ziggo Race Café Rick Winkelmannak nyilatkozva a korábbi F1-es pilóta azt mondta: „A kor hihetetlenül fontos a versenyzésben. Nem tudsz legyőzni egy Verstappent, Leclercet vagy Norrist, ha már túl vagy a csúcson".

Ickx arra figyelmezteti Hamiltont, hogy a lecsúszás sokkal gyorsabb, mint a növekedés: „Ha egyszer lecsúszol, az nagyon gyorsan történik. Sokkal könnyebben vissza lehet esni, mint felmászni a csúcsra."

Ickx még nem meri teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy Hamilton valóban túl vanmár a csúcson: „Az a fontos, hogy még mindig küzdeni akar. Biztosan fog még néhány futamot nyerni, de az idő nem az ő oldalán áll".

Bár a Mercedesben, mint csapatban benne van, hogy visszatérjen a csúcsra, és felvegye a harcot a Ferrarival és a Red Bull Racinggel, lehet, hogy ebben a szezonban már túl késő lesz. Még ha a W13-as elég erős is ahhoz, hogy futamokat nyerjen vele, Hamilton számára is kihívás lesz csapattársát legyőzni. A csapatfőnök Toto Wolff több mint elégedett pilótapárosával, de kívülről is érkeznek kritikák azzal kapcsolatban, ahogy a Mercedes kezeli Hamiltont.