Hamilton már Japánban hatszoros világbajnok lesz?

Évekkel ezelőtt sokan csak legyintettek, amikor páran azt mondták, Lewis Hamilton a következő szezonokban megközelítheti, beállíthatja és meg is döntheti Michael Schumacher hét világbajnoki címét. Nos, erre jelenleg már igen komoly az esély, mivel a Belga Nagydíj előtt 62 ponttal számol többet, mint a közvetlen üldözője és csapattársa, Valtteri Bottas, aki a hírek szerint 2020-ra is meghosszabbíthatta a szerződését a Mercedesnél.

Még több F1 hír: 10 éves szimulátorral dolgozik a Ferrari a Forma-1-ben

A spanyol Soymotor végzett pár számítást az utóbbi futamok kapcsán, beleértve az előttünk álló nagydíjakat, amiken még mindig több mint 230 pontot lehet szerezni, kiegészülve a leggyorsabb körökért járó extra egységekkel, amik az idei évtől érhetőek el a versenyzők számára. Összességében már csak az a kérdés, hogy Hamilton melyik nagydíjon fog ünnepelni.

Tekintve, hogy Hamilton idén eddig csak kétszer nem volt ott a dobogón (Ausztria, Németország), és a többi nagydíjon nyert, vagy második lett, miközben az alatta dolgozó Mercedes rettentően gyors, és a Ferrari egyelőre futamot sem nyert, valamint a Red Bull-Honda is csak kettőt, lehetetlen elképzelni, hogy más legyen a végeredmény. Ebben valószínűleg csak egy hirtelen jött betegség, vagy sérülés akadályozhatná meg Hamiltont.

Az utóbbi három versenyhétvégén 31 ponttal nőtt Hamilton előnye Bottasszal szemben, ami másképpen is lehetett volna, hiszen a finn Németországban a hibája nélkül nagyban csökkenthette volna a hátrányát, valamint a Magyar Nagydíjon a csapattársa előtt indult. Ettől a ponttól kezdve pedig a Mercedes lehetséges, hogy mindent Hamilton mihamarabbi címvédését helyezi előtérbe, ami Bottas számára azt is jelentheti, hogy adott esetben be kell állnia a csapattársa mögé, bár mostanában a rekorder rendre gyorsabb volt nála.

Hamilton igen korai címvédésbe leginkább Max Verstappen szólhat be a Red Bull-Hondával, ha a csomag kellően versenyképes marad, és az új motor komoly különbséget eredményez, de mint tudjuk, a Mercedes is fejleszt, akárcsak a Ferrari, akiket Spában és Monzában mindenki nagyon erősnek vár.

Ha Hamilton a következő öt verseny során 42 ponttal többet szerez, mint Bottas, ami alig több mint 8 egység nagydíjanként, akkor Japánban hatszoros világbajnok lesz, vagy ha nem, Mexikó a következő lehetőség erre.

Tatiana Calderón az Alfa Romeo F1-es csapatának színeiben kapott lehetőséget arra, hogy egy királykategóriás autóval teszteljen a franciaországi Paul Ricardon.