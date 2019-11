Hamilton már három éve kéri a Forma-1 vezetőitől a környezetvédelmi intézkedéseket

Lewis Hamilton lelkesen támogatja a Formula-1 célkitűzését, miszerint teljesen lenullázzák a sorozat széntermék-kibocsátását a sorozatnak, és már megbeszéléseket is folytatott arról, hogyan tudna segíteni ezt a programot hirdetni. A Mercedes pilótája, aki a környezetvédelem szenvedélyes híve lett, Chase Carey-vel, a Forma-1 vezérével is többször egyeztetett erről:

„Határozottan nyitott vagyok arra, hogy Chase-szel, a csapatával, és az FIA-vel dolgozzak ezen. Neki már két-három éve mondogatom, hogy tennünk kellene valamit. Egyelőre nem találtuk ki, milyen szerepet fogok ebben játszani, de mindenképpen szeretnék ezen a területen tevékenykedni.”

Hamilton korábban már örömét fejezte ki amiatt, hogy a bajnokság új tulajdonosai, a Liberty Media váltották Bernie Ecclestone-t, mivel szerinte az F1 korábbi főnökét egyáltalán nem érdekelte, hogy fenntarthatóbbá tegye azt. A brit szerint amennyiben a megfelelő befektetések megérkeznek, elérhetik a céljukat.

„Szerintem a csapatok is benne lesznek a dologban, azt legalábbis tudom, hogy a Mercedes igen. A Ferraritól és a többiektől nem hallottam és olvastam semmit, de talán nekik is oké. Ugyanazon az úton kell mindannyiunknak haladunk, mert csak így változtathatjuk meg a sportágat gyökerestül.”

Hamilton azt is hozzátette, a szervezőknek roppant szigorúnak kell lennie a rendezvényei által kibocsátott káros anyagok, illetve a hulladék csökkentésével kapcsolatban, és szerinte kompromisszummentes változtatásokra van szükség:

„Most elmegyünk ezekbe az országokba is, kiváltképp az új helyszínekre, ahol új pálya van, nekik speciel nagyon könnyű lenne már a szerződésükbe is belefoglalni, hogy az első naptól kezdve környezettudatosan álltak hozzá a dologhoz. A többieknek pedig jelenleg még sok idejük van ahhoz, hogy ezeket a változtatásokat meglépjék, sokan már eddig is hoztak ilyeneket.”