Hamilton már érti, mit tett Schumacher a Ferrariért és a Mercedesért

Lewis Hamilton az előző hétvégén beállította Michael Schumacher sokáig rekordnak számító hét világbajnoki címét. A brit világbajnok korábban már megdöntötte a legtöbb győzelemre és pole-pozícióra vonatkozó rekordot.

Nyerhet azonban bármennyi címet is Hamilton, mindig lesznek olyanok, akik szerint győzelmeit autója dominanciájának köszönheti. A brit elmondta korábban ő maga sem fogta fel annak a jelentőségét, milyen nagy szerepe lehet egy versenyzőnek az autó fejlesztésében. Véleménye azóta változott meg, mióta jelenlegi csapatában Schumacher örökébe lépett.

Hamilton elmondta, hogy miközben évről évre világbajnoki címekhez segítette csapatát, rádöbbent arra, milyen elévülhetetlen szerepe van elődjének, Michael Schumachernek abban, hogy a Mercedes idáig jutott. A regnáló világbajnok szerint a sporton kívül állók nehezen értik meg ennek a jelentőségét.

„Az autó fejlesztésének segítése olyan terület, amiről még a versenyzők sem tudhatnak mindent” – kezdte Hamilton.

„F1-es újoncként vagy fiatal versenyzőként nehéz megérteni, mit ért el a csapattal Michael, vagy én.”

„Csak annyit látnak, hogy van egy gyors autónk, ahogy korábban Michaelnek is. Én most már értem, mit vitt végre korábban Michael a Ferrarinál és a Mercedesnél is. Úgy gondolom, nekem is ezt kell tennem.”

„Neked kell kormányoznod. Itt van egy csapat intelligens, szenvedélyes szakemberekkel, akiket neked kell vezetned.”

„Az autó fejlődése, annak a versenyző stílusához való igazítása az én felelősségem, amire nagyon büszke vagyok. Az emberek sajnos keveset tudnak arról, ami a háttérben zajlik.”

2020 világbajnoka úgy érzi, idén előrébb lépett előző években nyújtott teljesítményéhez képest.

„Úgy érzem, összességében most vagyok a legmagasabb szinten. Ez egy folyamatos fejlődési folyamat előre, azonban nem mindig a helyes irányba tartani.”

„Az idei évben a COVID is az életünk részévé vált, aminek köszönhetően több időnk maradt arra, hogy gyenge pontjainkra fókuszáljunk. Tavaly nagyon erős voltam a versenyeken, de nem annyira az időmérőkön. Az idei évben az volt a célom, hogy megtartsam erősségeimet, miközben fejlesztem a hiányosságaimat.”

„Az egykörös tempóm fejlesztése mellett a versenyeken is sikerült előrébb léptem, ami engem is meglepetésként ért.”

Hamilton ennek ellenére nem gondolja, hogy a jövőben ne tudna még tovább fejlődni. Ezért nem tervezi, hogy lejjebb ad elvárásaiból.

„A pályájuk csúcsán lévő sportolók közül sokan úgy érzik, nehéz lesz emelni ezen a szinten. Ilyenkor a legkönnyebb egy kicsit kiengedni, számomra azonban nem ismeretlen ez a helyzet.”

„Tudom, mire van szükségem ahhoz, hogy fejben és fizikálisan is csúcsformában legyek. Nem hiszem, hogy a kiegyensúlyozottság problémát jelentene számomra a növőben, a jelenlegi szint növelésére azonban kevés tér áll rendelkezésre.”

„Nem igazán tudom, hol tudnék még javulni. A versenytempómat ultra-erősnek érzem. Persze vannak még pontok, ahol lehet fejlődni, de nem mindenhol egyszerű” – beszélt lehetőségeiről Hamilton.

